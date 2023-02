Alcalde de Durango acusado de violencia huye en plena audiencia

Hugo Gándara, alcalde de San Juan del Río en Durango, huyo de una audiencia que se llevaba a cabo por acusaciones en su contra de violencia familiar.

Regeneración Mx, 23 febrero 2023. El presidente municipal de San Juan del Río, Durango, Hugo Gándara, huyó de una audiencia pública en la que respondía a los señalamientos en su contra por la violencia a la que sometió a su pareja, una mujer identificada como Idaly.

De acuerdo con lo narrado por medios locales, el alcalde con licencia pidió un receso y ya no regreso, debido a que no existe una orden de aprehensión en su contra no se le puede considerar un prófugo.

A mediados del mes anterior circuló en redes la grabación de una gasolinera en Durango en la que se observa a Hugo jalar del cabello a su pareja y dirigirla contra su voluntad hacia lo que se supone es su vehículo, puesto que el ángulo de la cámara no alcanza a grabar más.

Días después de estos hechos se dio a conocer que se había entablado una demanda en su contra por violencia familiar y lesiones, dado que esa no era la primera vez que la mujer sufría de maltratos a manos del alcalde.

#Durango | Denuncian en #facebook al presidente municipal de San Juan del Río, Hugo Gandara, por violencia contra la mujer. La presunta afectada asegura que ya interpuso denuncia en la #FGED contra el primer edil Sanjuanense. Aquí el video: pic.twitter.com/HoWr0K0lsx — Salvador Mercado (@Sallvatoree) January 26, 2023

Alcalde de Durando solicita licencia de su cargo

Hugo Gamora publicó un video en su cuenta oficial de Facebook en el que mencionó que en congruencia con la confianza proporcionada por los habitantes del poblado, se ausentaría brevemente de su cargo para hacerse cargo de las acusaciones en su contra.

“En virtud de que es mi derecho defenderme y comparecer ante las autoridades, he tomado la decisión de solicitar licencia al cargo de Presidente Municipal a partir del viernes 27 de enero de 2023, para enfrentar de manera serie y responsable el procedimiento correspondiente”, informó Hugo Gándara.

Hasta el momento el gobierno de Durango no se ha pronunciado ante la actitud tomada por el demandado y Hugo Gándara no ha ofrecido explicaciones por lo sucedido.