‘Rockpunzel’: el nuevo rostro de un clásico infantil regresa al teatro

Al igual que otros espectáculos en vivo, Rockpunzel retoma los escenarios este fin de semana en la capital del país para atraer a los niños a la nueva normalidad y dejar atrás el estrés pandémico. Con 14 actores en escena y música original, la obra le da un nuevo rostro a un clásico de los cuentos.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 23 de abril de 2022.- A casi 10 años de su primera temporada (2013), la obra musical Rockpunzel regresa a las cartelera de la Ciudad de México este domingo 24 de abril. Un cuento clásico, pero puesto en la perspectiva del siglo XXI, con un toque divertido y juvenil, música propia y rostros nuevos sobre el escenario.

«Se acomoda en este nuevo universo. La obra sigue contando el cuento clásico, pero lo ponemos bajo un esquema rockero y un universo de adolescentes maravilloso. Son chavos con muchas ganas de contar historias que, aunque sean clásicas, les pueden dar un giro interesante. Es el caso de Rockpunzel», dijo su director Miguel Huerta en entrevista para RegeneraciónMx.

Rockpunzel tiene dos objetivos: recuperar la vida del teatro en México y ayudar a sus espectadores a dejar el estrés pandémico en el pasado. Por ello, según dijo Huerta, se decidió un rango de precios accesible para todo público y en un teatro céntrico y de fácil acceso en la capital.

Fotos: Cortesía

Formando niños espectadores

Miguel Huerta consideró que los niños y adolescentes tienen una gran capacidad de adaptación y será sencillo para ellos vivir bajo la nueva ‘normalidad’, sin embargo, también está convencido de que el teatro debe reinventarse para recordarles que hay entretenimiento más allá de la puerta.

«Hay gente que va a crecer creyendo que lo normal es platicar a través de una videollamada. Está maravilloso, pero como creativos nos corresponde decirles que salir al teatro y tener contacto con otras personas también está bien. Es muy entretenido y te la vas a pasar muy bien», comentó.

Por ello Rockpunzel resulta un espectáculo ideal para regresar a los lugares públicos, porque, con todo y las medidas de sanidad, ofrece teatro y música en el mismo lugar.

La puesta en escena, que ha sido protagonizada por Lambda García, Alejandra Ley y otros actores ya reconocidos, abrió paso a nuevos talentos en esta edición, como Luis Arturo y Mime Faisal, quienes darán vida a Tony y Rapunzel, respectivamente.

El musical no se quedará solo en la Ciudad de México, sino que para celebrar el Día del Niño ofrecerá funciones en el Teatro Constitución, en Apatzingán, Michoacán, el 30 de abril. Al respecto, el director Miguel Huerta confía que la inseguridad que aqueja dicho estado no opacará los eventos culturales y de entretenimiento.

«Aunque la situación no es sencilla en Michoacán, tampoco es nueva. Hay enfrentamientos entre cárteles que han existido toda la vida y eso no va a detener mi labor como artista y creativo. Por supuesto que tendremos cuidados y medidas de seguridad correspondientes, como en todos los eventos. No estamos haciendo un mal, sino que llevamos la otra cara de la moneda, que volteen a ver el arte, la cultura. Hay más», mencionó.

Incluso, Miguel Huerta, quien además es el compositor de la música de Rockpunzel, invitó a que otros productores acerquen sus espectáculos a lugares como Michoacán para alejar a los niños de la imagen de inseguridad y violencia.

Cómo y cuándo

Con 14 actores en escena, Rockpunzel estará a partir del 4 de abril en el Teatro Xola, en la Ciudad de México. Los boletos pueden conseguirse a través del sistema Ticketmaster, con precios entre los 160 y 570 pesos, con promociones algunos días (anunciados en la página de la boletera).

Las funciones serán los domingos a las 13 horas y en un futuro, según Miguel Huerta, se planean formatos online a la distancia.