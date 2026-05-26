Rusia advierte que prepara «ataques sistemáticos» a Ucrania

Rusia describe los «ataques sistemáticos» a la capital ucraniana como una reacción al ataque reciente de Kiev contra Luhansk

Regeneración, 26 de mayo 2026– Rusia ha señalado que tiene la intención de llevar a cabo una «serie de ataques sistemáticos» sobre instalaciones industriales de defensa en Kiev, a la vez que exhorta a los ciudadanos extranjeros a que abandonen la capital ucraniana.

📽️💥🚨 🇺🇦 El ejército ucraniano ataca una residencia estudiantil con alumnos de etnia ucraniana en la Región Metropolitana de Lugansk… 21 muertos



🇷🇺 Rusia ataca Ucrania, principalmente Kiev, con más de 600 drones y 90 decenas de misiles… 4 muertos



CÁLCULO: Si Rusia intenta… pic.twitter.com/pwOuhEAsJC — ®️The Hunter ✠ 🪖 (@Bel31278Andres) May 25, 2026

Comunicado

Según un comunicado, el Ministerio de Defensa mencionó que estos ataques son en respuesta al ataque con drones realizado por Ucrania la semana pasada.

Impactó una residencia estudiantil en Starobilsk, en la región de Luhansk ocupada, causando la muerte de al menos 18 personas.

Ucrania ha fortalecido su capacidad de guerra con drones y ha tenido un éxito notable al dirigirse a objetivos rusos, especialmente en la infraestructura energética.

Moscú inició una invasión a gran escala contra su vecino hace cuatro años y reclama como propias cuatro regiones del este de Ucrania.

🇷🇺RUSIA



🚨🚀🛩️ 🇺🇦 RUSIA / UCRANIA | Rusia atacó Kiev con 600 drones y 90 misiles durante uno de los mayores bombardeos de la guerra.



Rusia lanzó uno de los ataques más intensos contra Kiev desde el inicio de la guerra, utilizando alrededor de 600 drones y 90 misiles pic.twitter.com/9klSZhtML2 — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) May 25, 2026

Ataques

Ha calificado esos ataques como «terrorismo» y ha reaccionado con lanzamientos masivos de misiles y drones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó el lunes que el asalto a Starobilsk fue «la gota que colmó el vaso».

Y que Rusia llevará a cabo ataques en respuesta, dirigidos a «lugares específicos donde se diseñan, fabrican, programan y preparan los vehículos aéreos no tripulados (UAV)».

El comunicado menciona que dichas instalaciones «están esparcidas por toda Kiev».

⚠️🔥 Bruselas mantiene a sus diplomáticos en Kiev | La UE promete más apoyo militar a Kiev



🧭Unión Europea rechazó evacuar a sus diplomáticos de Kiev pese a las advertencias de Rusia.



⚠️La portavoz comunitaria Anitta Hipper aseguró que Bruselas responderá reforzando el apoyo… pic.twitter.com/r9K3jOqwq2 — Radio Intereconomía (@rintereconomia) May 26, 2026

Advertencia

Y advierte a «los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, que abandonen la ciudad lo antes posible».

También instó a los habitantes de Kiev a evitar acercarse a las instalaciones de infraestructura militar y administrativa.

El ataque de la noche del jueves, que golpeó Starobilsk, uno de los más mortales realizados por Ucrania en meses, dejó además 42 heridos.

El ejército ucraniano negó responsabilidad en el ataque a la residencia estudiantil, asegurando que iba dirigido a una unidad de comando de drones de élite.

🇷🇺🪖🇺🇦 La declaración completa de la Cancillería rusa en relación con los ataques perpetrados por las tropas de Kiev contra la población civil de Rusia



"El sangriento ataque de drones perpetrado por las FFAA de Ucrania en la madrugada del 22 de mayo, contra el edificio de clases… https://t.co/LC8zvcTpgd pic.twitter.com/DaiqBOZalE — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 25, 2026

Víctimas

Más de 70 diplomáticos extranjeros honraron el lunes a las víctimas de los ataques en Kiev al visitar un área severamente afectada.

Según autoridades ucranianas, al menos cuatro personas murieron y más de 60 resultaron heridas en los ataques de la noche en la capital y sus alrededores.

Rusia confirmó el domingo que había utilizado un misil balístico hipersónico Oreshnik.

Es la tercera ocasión que se emplea esta arma capaz de transportar cargas nucleares en los cuatro años de conflicto que mantiene Moscú.

El lunes, las autoridades ucranianas reportaron que los bombardeos aéreos habían causado varias muertes en las regiones orientales de Járkov y Donetsk.