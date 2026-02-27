Nuevo récord de Inversión Extranjera Directa: 40 mil millones USD

Propuesta electoral consolida certidumbre a inversion proveniente del sector público, social y privado (nacional y extranjero): Sheinbaum

Regeneración, 26 de febrero de 2026. La presidenta Sheinbaum subrayó la inversión extranjera directa que nuevamente rompió récord el año pasado en cifras dadas a conocer por Banxico.

Al tiempo que en respuesta a preguntas de los medios, precisó que la propuesta electoral fortalece la democracia, a México y a los empresarios.

«…No representa un retroceso en la democracia; al contrario, fortalece la democracia en el país. Y al fortalecer la democracia, se fortalece México y con ello, también los empresarios».

Inversión

Y es que México alcanzó cifra histórica de Inversión Extranjera Directa en 2025. Se trata de 40 mil 871 millones de dólares. Creció un 10.8% anual

Las nuevas inversiones impulsaron a la inversión extranjera directa con un incremento anual del 133%, significando un 18% del total.

Esto es, las cifra más altas observadas en un ejercicio anual.

Este resultado implica un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a la cifra originalmente publicada al cierre de 2024, manteniendo así una tendencia creciente por quinto año consecutivo.

Esto, un entorno en el que los flujos de Inversión Extranjera Directa hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025.

Lo anterior, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

1.Comportamiento por tipo de inversión

Con respecto al total de los flujos de IED que ingresaron a México en 2025, la reinversión de utilidades registró la mayor participación, con un 67.7 por ciento del total.

Seguida por las nuevas inversiones, con un 18.0 por ciento, mientras que las cuentas entre compañías representaron el 14.3 por ciento restante.

El comportamiento de los tipos de inversión, en comparación con el año anterior, fue el siguiente:

Las nuevas inversiones crecieron 132.9 por ciento, al pasar de 3 mil 168 millones de dólares en 2024 a 7 mil 378 millones de dólares en 2025.

Siendo la modalidad de inversión que imprimió mayor dinamismo al flujo total, reflejando la capacidad de México para atraer nuevos capitales.

Utilidades

Por su parte, la reinversión de utilidades registró una leve contracción, equivalente a -3.7 por ciento anual, al pasar de 28,710 mdd a 27,650 mdd, derivada de una mayor distribución de dividendos.

Finalmente, las cuentas entre compañías registraron un crecimiento anual de 17.0 por ciento, al pasar de 4,994 mdd en 2024, a 5,844 mdd en 2025.

Además, lo cual se asocia con las dinámicas de reorganización de capitales en grupos corporativos.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registró un flujo de IED de -5,026 millones de dólares, principalmente asociado al pago de dividendos y operaciones financieras de empresas mexicanas con sus afiliadas en el exterior.

Este comportamiento no refleja cancelaciones de inversión.

Esto es que la variación fue compensada por nuevas notificaciones de IED materializada en los primeros tres trimestres del año, que sumaron 4,991 millones de dólares.

En consecuencia, el ajuste neto al cierre de 2025 fue marginal (-35 millones de dólares) respecto a lo reportado al tercer trimestre, sin alterar la tendencia positiva que consolidó el récord histórico de flujos de IED hacia México.

2.Comportamiento de la IED por país de origen

En 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, generando flujos de IED por 15 mil 877 millones de dólares, lo cual representó 38.8 por ciento del total.

España se ubicó en segundo lugar, con un flujo de 4 mil 431 millones de dólares, que equivale al 10.8 por ciento de participación.

A estos países les siguieron Canadá, con 3 mil 323 millones de dólares (8.1 por ciento de participación), Países Bajos con 2 mil 387 millones de dólares (5.8 por ciento).

E incluso, Japón con 2 mil 293 mdd (5.6 por ciento), tal como señala Economía de México.

Master

Las 5 principales economías de origen representaron en conjunto el 69.1 por ciento del flujo total de Inversión extranjera directa recibido por México en 2025.

Por su parte, las economías de la región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) concentraron en conjunto cerca de la mitad de la IED en 2025 (46.9 por ciento).

Comportamiento de la IED por entidad federativa

La Ciudad de México se mantiene como el principal destino de la IED en 2025, al recibir 22 mil 381 millones de dólares, teniendo así una participación del 54.8 por ciento del total.

En comparación con el cierre del año previo, la Inversión Extranjera Directa en la entidad creció en 55.1 por ciento.

El segundo lugar fue ocupado por Nuevo León, la cual recibió 3 mil 628 millones de dólares, con una participación de 8.9 por ciento del total.

En esta entidad, la IED creció en 72.9 por ciento, con respecto al cierre de 2024.

Por otra parte, el Estado de México se ubicó como la tercera entidad federativa con mayor captación de IED en 2025, al recibir 3,279 mdd, con una participación del 8.0 por ciento.

En comparación con el año previo, la IED en la entidad se incrementó en 24.1 por ciento.

Las cinco entidades federativas con mayor IED recibida en 2025 concentraron, en conjunto, el 80.2 por ciento del total nacional.

Sheinbaum

Ya en Palacio Nacional, por otra parte, luego de darse a conocer las cifras antes dichas, los periodistas le preguntaron sobre el posicionamiento de la Coparmex han considerado “inoportuna” la reforma electoral.

Esto es, precisamente señaló el periodista: «porque podría afectar el clima de inversión; paradójicamente, pues hoy o ayer se confirma la Inversión Extranjera Directa histórica».

Nuevamente, México alcanza récord en inversión extranjera directa: en 2025 llegaron 40 mil 871 millones de dólares; el crecimiento es de 10.8 por ciento anual. Esto significa más confianza en nuestro país. pic.twitter.com/gyjIZoF9U1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 26, 2026

Ante ello, Sheinbaum atajó:

«Pueden estar seguros todos los empresarios de México que: la propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso en la democracia.

«… al contrario, fortalece la democracia en el país. Y al fortalecer la democracia, se fortalece México y con ello, también los empresarios».

Es decir, expresó, que no genera ninguna incertidumbre, no genera nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país.

Todos los empresarios nacionales y extranjeros pueden saber que México está abierto a las inversiones. Siempre y cuando, obviamente, cumplan con todas las reglas que hay en nuestro país».

Pero, justamente, el trabajo que hacemos es para «buscar inversiones públicas, nacionales y extranjeras. Y se están dando, hay una reactivación económica del país importante».