“Sandra Cuevas es mi amiga”; Monreal sale en defensa de la alcaldesa y redes lo tunden

Ricardo Monreal indicó que Sandra Cuevas es su “amiga” y cuestionó al Gobierno de la Ciudad de México por no “dejarla trabajar”.

Regeneración, 15 de junio del 2022. El Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, salió en defensa de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tras el anuncio de su destitución.

Luego de que se señaló en medios de comunicación, que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) le notificó su destitución e inhabilitación por un año; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores se refirió a la situación.

“Lo de Sandra, es amiga mía, la estimo, por cierto, no la han dejado trabajar, ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar”, señaló el senador morenista.

Monreal Ávila destacó en entrevista que Sandra Cuevas es su amiga e indicó que no la han dejado trabajar, aunque no se refirió a alguien en específico.

“El gobierno (es el culpable), porque no se si sea Claudia Sheinbaum, no me atrevo a tanto. No la han dejado trabajar”.

Sin embargo, a través de redes sociales criticaron al senador de Morena, por sus dichos a favor de la excandidata del PRI, PAN y PRD.

“Monreal muy enojado porque en morena le cerraron la puerta a su amiga Sandra Cuevas para ser diputada. Bendito Dios”, escribió una usuaria de Twitter.

Monreal muy enojado porque en morena le cerraron la puerta a su amiga Sandra Cuevas para ser diputada



Bendito Dios pic.twitter.com/D8VPzF9G1A — Tania (@tania__rd) June 15, 2022

Asimismo, se cuestionó el tipo de amistades del exdelegado de Cuahutémoc, pues también otro “amigo” está preso en Veracruz.

Uno de los "amigos" de Ricardo Monreal está preso en Veracruz



Otra "amiga" de Ricardo Monreal, enfrenta una suspensión de un año, por rebasar el marco de sus atribuciones. Una persona que ha demostrado nula capacidad para gobernar una alcaldía



Y Monreal los defiende por amistad pic.twitter.com/TGw5Z7XFVr — malthus gamba (@MalthusGamba) June 15, 2022

Otros usuarios mostraron su alegría de que Sandra Cueva no se halla integrado a las filas de Morena, como lo indicó el senador.

Yo también di gracias a Dios que la Sandra cuevas no hubiera podido colarse a Morena aunque la pregunta que me hice inmediatamente; ¿cuantos bribones filiales a Monreal se habrán colado a Morena? Será eso el origen de la actitud de Monreal, de ahí su arrogancia? — Ana Luz González🇲🇽Sonora (@AnaLuzGonzlez3) June 16, 2022