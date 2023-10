Secretos de García Harfuch que no quiere que se sepan

García Harfuch nieto de Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional en tiempos de la masacre del 68 y otros datos emblemáticos

Regeneración, 18 de octubre de 2023. Omar García Harfuch, es cuestionado en redes sociales por su cercanía con el poder y las élites contrarias a la lucha democrática.

Y es que García Harfuch no es un super policía, “debe su mando a una poderosa familia que lo puede convertir en jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.

Así dice un video que circula en redes sociales.

Harfuch

Seguidamente, se indica que Harfuch es nieto de Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional de Gustavo Díaz Ordaz.

Además, hijo de Javier García Paniagua, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1981.

Por otra parte, se señala que Harfuch reprobó los exámenes de confianza para ingresar a la policía federal.

Pregunta

Cabe destacar que se precisa que se trata de fallos en preguntas clave:

Esto es, fallar en la pregunta, “¿Mantiene nexos con la delincuencia organizada?”, pues se registró la respuesta como falta de veracidad

Sin embargo, pese a lo anterior, fue respaldado por Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, quien abrió las puertas de la institución y le abrió las puertas.

Desde entonces ha estado envuelto en escándalos, según se indica en redes sociales.

Cabe destacar que se subraya que es uno de los vinculados con la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa.

Luna

Por otra parte, se indica su cercanía con el cártel de policías de García Luna, y los señalamientos hacia él y su padre de vínculos con el narco, entre varios más.

Así, Omar García Harfuch se dice “listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad”, como podría ser la jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

Preguntas

Por otra parte, periodistas como Temoris Grecko han lanzado preguntas directas a García Harfuch sobre el caso Ayotzinapa:

-¿Qué papel tuvo en el Caso Ayotzinapa? Todo lo que OGH dice es “yo no estuve ahí, no hice nada, no participé en las investigaciones”.

Y es que Temoris relata una entrevista en el que señala que el reportero lo deja repetir lo que ha repetido por años y no indaga, lo cual era su tarea.

-“Lo deja escapar sin ningún esfuerzo”, señala.

Esto, porque Harfuch era hasta unos días antes el coordinador de la Policía Federal en Guerrero, una policía involucrada en los ataques contra los normalistas.

Además, “hundida hasta el tuétano en asociación delictuosa con bandas criminales, y si el entrevistado dice que no hizo nada, que no participó, un periodista le hubiera preguntado por qué”.

Interroga

Así, señala que: “Si no participó en las investigaciones de Ayotzinapa, ¿por qué no?”.

Lo anterior porque “el era el jefe de los agentes de la PF envueltos en el crimen. Él sabía exactamente quién era quién y qué hacía”.

Esto es, debe haber tenido evidencias o al menos sospechas de sus nexos criminales. Él conocía a las bandas, indicó el periodista.

Finalmente, si Harfuch no hizo nada, “¿por qué no, si sabía que las estructuras a su cargo estaban sirviendo al crimen organizado? ¿O sí hizo?”

-¿O qué andaba haciendo en lugar de tratar de limpiar el cuerpo que comandaba?, ¿O también estaba involucrado?, añade Grecko.