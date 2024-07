Senado logra revocar invasiva orden de juez Peza a TEPJ, AMLO celebra

“¿No fue por voluntad propia? No le hace, qué bueno”. La Constitución es muy clara, corresponde la calificación de la elección al Tribunal Electoral: AMLO

Regeneración, 5 de julio de 2024. El presidente AMLO se mostró contento ante la revocación de la suspensión provisional otorgada por el Juez Peza y que de manera incorrecta ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJ), nombrar a dos de sus miembros faltantes.

AMLO comenta

“Qué bien, qué bueno, porque… Ah, ¿no fue por voluntad propia? No le hace, qué bueno, porque la Constitución es muy clara con eso, corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al Tribunal Electoral”.

Seguidamente el presidente interrogó que “¿Cómo se va a meter el juez a algo que no le corresponde?”.

“Además no hay lagunas, no es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos, no sé quién lo asesoró. Pero si ya se resolvió, qué bueno, felicidades”, dijo.

“¿Mantendrán juicio?”, se le preguntó.

“No, no, no, si ya se resolvió, ya para qué. Qué bueno. ¿Para qué va a estar uno en puerta de autoridad? Como se decía antes”, respondió.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/DC44NkJ1Tu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 5, 2024

AMLO acusa

Cabe destacar que en el fondo del asunto el presidente Obrador señaló ayer que la decisión del juez Rodrigo de la Peza López, es una “maniobra politiquera”.

Esto es, con maña del bloque conservador, para tener dos magistrados afines y mayoría en el órgano jurisdiccional electoral e impedir que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso.

“Es una maniobra politiquera, un juez que no tiene facultades le pide al Tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar, y por diferencias no se han nombrado, y quedan cinco. ¿Para qué quieren nombrar esos dos? ¿De cuándo acá al juez le importa que esté integrado el Tribunal?

Senado

▶️ “A 500 Años, los Pueblos Indígenas y Afromexicanos son el Sustento Pluricultural de la Nación” se lee desde hoy en el Muro de Honor del Senado.

Te compartimos parte de la ceremonia solemne en la que se develó esta leyenda en letras doradas. pic.twitter.com/12WBAsAGVC — Senado de México (@senadomexicano) July 5, 2024

Por otra parte el Senado anunció que “consigue revocación de suspensión provisional dictada por juez Rodrigo de la Peza”.

Y es que la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que ya se revocó la suspensión provisional que dictó el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Rodrigo de la Peza López Figueroa.

En la que se ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la designación de dos magistrados en la Sala Superior de esta instancia.

Entrevista

▶️ Construir el diálogo es lo más prudente ante una reforma al Poder Judicial, resalta la presidenta de la Mesa Directiva, @AnaLiliaRivra. pic.twitter.com/8LyUNMMUk7 — Senado de México (@senadomexicano) July 5, 2024

En entrevista, Ana Lilia Rivera reconoció que hay resistencias a la reforma al Poder Judicial e intentan impedir que se lleve a cabo a “toda costa”.

Sin embargo, acotó, no podrán detener este proyecto, porque la sociedad está informada, organizada.

E incluso dijo que esa sociedad “no permitirá que -a través de estos espacios, donde se abusa del control constitucional que tienen los jueces de distrito-, se impongan “intereses de unos cuantos”, cuando lo que demandan los ciudadanos es justicia plena”.

Enfatizó que, la Cámara de Senadores actuó conforme a Derecho al impugnar el recurso que presentó Rodrigo de la Peza, acción que apoyó AMLO.

Esto, pues se arrogó facultades metaconstitucionales al ordenar a una autoridad superior jerárquica que realice determinados actos que no están dentro de sus facultades.

▶️ @JulietHolness, presidenta de la Cámara de Representantes de Jamaica se sumó a los mensajes con motivo del #BicentenarioSenado.@EmbJAMex@EmbaMexJampic.twitter.com/Q1AA2mXMYi — Senado de México (@senadomexicano) July 5, 2024

Acusó que el juez le concedió personalidad jurídica a una organización civil que no justifica en los objetivos, para los que fue formada, interés sobre el asunto.

Además de concederle “más de lo que solicitó”, en un contexto político en el que se debate la reforma al Poder Judicial y en el que, incluso la Constitución, establece que el amparo no procede en materia electoral.

“Actuamos en consecuencia jurídicamente; nos estamos defendiendo y lo hemos hecho bien, puesto que hoy hemos logrado que la suspensión provisional se anule”.

Suprema Corte confronta

🔴 Ceremonia solemne para develar, en el Muro de Honor, la leyenda: “A 500 Años, los Pueblos Indígenas y Afromexicanos son el Sustento Pluricultural de la Nación”, del 4 de julio de 2024. https://t.co/1Yaeo3GVhL — Senado de México (@senadomexicano) July 4, 2024

Ana Lilia Rivera advirtió que desde que llegó la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial tiene una irresponsable confrontación con los otros dos poderes.

“Hemos tenido al Poder Judicial (…), desde el momento en que llegó la actual presidenta, obstruyendo, invalidando y anulando las decisiones del Congreso General, no solamente del Senado de la República. Por lo tanto, esta es una confrontación que ellos han creado”.

Incluso, agregó, el Congreso legisló específicamente en materia de amparo, para que no se permita que un juez de distrito suspenda efectos de leyes generales.

La presidenta de la Mesa Directiva consideró que los integrantes del Poder Judicial tienen que reflexionar, pues las condiciones políticas cambiaron y construir el diálogo es lo más prudente, ante una reforma que es inminente.

“La confrontación no sirve de nada, no lo van a lograr, porque vamos a ganar, porque nos asiste la ley, porque la Constitución nos protege”.

Finalmente, precisó sobre el tema celebrado por AMLO, que:

“Hagan lo que hagan, no van a conseguir que estos dos magistrados sean nombrados, porque no hay condiciones para eso, y quien lo ordena no tiene facultades para eso”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado