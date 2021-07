Senadora entrega proyecto para la desaparición de los poderes en Tamaulipas 

La senadora Covarrubias presentó su proyecto para la desaparición de poderes en Tamaulipas ante la manipulación del congreso local por parte del gobernador.

Regeneración, 30 de junio del 2021.La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes del partido Morena, presentó su proyecto para la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Previo a la entrega del proyecto al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; la legisladora señaló que espera el apoyo de sus compañeros para lograr los votos suficientes.

“Confío en que mis compañeras y compañeros senadores sean sensibles a las circunstancias de Tamaulipas; a que permitan que el gobernador enfrente el debido proceso al cual lo han orillado sus actos como gobernante”.

Y es que, desde la semana pasada la senadora Covarrubias había advertido que, si el Congreso de Tamaulipas buscaba blindar al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca; promovería la desaparición de poderes en el estado.

“Sé que la desaparición de poderes no es lo ideal, pero me veo obligada a iniciar este proceso pues la Suprema Corte no se ha pronunciado y mi deber es velar por el bienestar de las y los tamaulipeco”.

Así mismo, consideró que el gobernador Cabeza de Vaca debe de defenderse ante los señalamientos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y es que, acusó al gobernador de Tamaulipas de utilizar al Congreso local para tratar de impedir su detención.

“Tenemos que proteger el estado de derecho y la democracia, los poderes del estado tamaulipeco están rompiendo el pacto federal”, indicó la senadora.