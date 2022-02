Sergio Sarmiento ataca a AMLO en periódico que sirvió a la CIA

El columnista de Reforma, Sergio Sarmiento, participó en un webinar sobre periodismo y democracia, organizado por The San Diego Unión Tribune, el mismo diario que en 1977 fue señalado como una pantalla de la CIA para, a través, de sus reporteros vigilar la amenaza comunista en AL.

Por Ricardo Sevilla

RegeneraciónMx, 25 de febrero de 2022.- Sergio Sarmiento, editorialista del periódico Reforma, participó hoy en un evento organizado por el diario estadounidense San Diego Union-Tribune y por la School of Global Policy and Strategy, de la Universidad de California en San Diego.

El propio Sarmiento, desde su cuenta oficial de Twitter, compartió el cartel donde detallaba que a las 9 am, hora de San Diego, intervendría en una mesa de análisis sobre “protección a periodistas” y “defensa de la democracia mexicana”.

Durante su participación, Sergio Sarmiento, quien es dueño de la empresa Jaque Mate Producciones S.C, a través de la cual recibió pagos millonarios durante las administraciones de EPN y Calderón, por un lado, criticó fuertemente al presidente López Obrador y, por otra parte, elogió a la organización Mexicanos vs. La Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El columnista de Reforma, Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara, criticó acremente al actual mandatario mexicano diciendo que «el presidente López Obrador está haciendo un mal trabajo al criticar a los periodistas todos los días».

Lo que pocas personas saben es que el periódico que organizó el evento donde participó el panelista del programa Tercer grado, San Diego Union-Tribune, tiene un pasado nebuloso.

En su momento, la empresa periodística, fundada por Ira Clifton Copley, un político y magnate de los servicios públicos estadounidense, fue acusada de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

A fines de la década de 1970, los periodistas Joe Trento y Dave Roman revelaron que The San Diego Union-Tribune había sido utilizado como fachada por la CIA. El reportaje, que apareció en 1977, develó que el hijo de Ira Clifton Copley, quien fungía como editor en jefe del diario, había cooperado con la CIA desde su fundación, en 1947. La investigación detalló que el mismo James S. Copley fue quien ofreció a la CIA los servicios de sus reporteros para servir como “los ojos y los oídos” contra “la amenaza comunista en América Latina y Centroamérica”.

De acuerdo con investigaciones periodísticas complementarias, la agencia informativa Copley Press, filial de The San Diego Union-Tribune, mediante una tercera división subsidiaria llamada Copley News Service, fue utilizada en América Latina para que la CIA obtuviera información detallada sobre la región. Información adicional constató que, a través de un grupo de 23 reporteros, que estuvieron durante más de 20 años en la nómina de la CIA y del San Diego Union-Tribune, realizaban labores de informantes para la agencia de contraespionaje estadounidense.

Años más tarde, Gerald Lee Warren, quien fuera editor en jefe de The San Diego Union-Tribune y subsecretario de prensa en la administración de Richard Nixon, confirmó que el periódico, en efecto, ordenó que se escribieron memorandos sobre diferentes grupos de protesta latinoamericanos, mismos que fueron transmitidos a los ejecutivos de la empresa, aunque nunca supieron, según Lee Warren, “si los memorandos fueron a dar a manos de la CIA”.

Pero no ha sido el único escándalo de corrupción que oscureció la credibilidad de diario estadounidense donde Sergio Sarmiento participó el día de hoy. Desde que Copley Press compró el San Diego Union-Tribune, en 1928, el célebre senador George W. Norris acusó a la familia Copley de celebrar contratos ilícitos con empresas del sector público, aprovechando su influencia en los negocios.

James S. Copley, quien fue descrito por Carl Bernstein (uno de los periodistas que destaparon la historia del Watergate), como un sujeto que siempre tuvo una política “descaradamente conservadora, republicana y proestadounidense”, tuvo lucrativas asociaciones con republicanos que la historia ha descrito como corruptos: Barry Goldwater, Richard Nixon y Spiro Agnew.

Recientemente, según The Washington Post, “el involucramiento de la Agencia con la organización Copley es tan extenso que es casi imposible resolverlo”, dijo un funcionario de la CIA a quien se le preguntó sobre la relación a fines de 1976. Otros funcionarios de la Agencia dijeron entonces que James S. Copley, dueño de la cadena hasta su muerte, en 1973, fue quien negoció personalmente la mayor parte de los arreglos tapadera con la CIA.

James S. Copley, por lo demás, también fue acusado de participar en la Asociación Interamericana de Prensa financiada por la CIA.

Llama la atención que Sergio Sarmiento denostara la política del Gobierno Mexicano, celebrara la actuación de Claudio X González (MCCI) y responsabilizara al presidente López Obrador de “la inseguridad que se vive en nuestro país”, sin reparar que lo hacía en un foro convocado por un periódico donde “los reporteros de Copley News Service de todo el mundo sirvieron como sirvientes de la CIA durante la Guerra Fría”.

¿Desconocimiento, cinismo o servidumbre?

Finalmente, cabe señalar que en este evento organizado por el diario The San Diego Union-Tribune, también participaron Wendy Fry, periodista del mencionado medio; Siria Gastélum, participante de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada; Ines García, del portal Punto Norte, y Sonia de Anda, del Colectivo Yo sí soy periodista, además de Sergio Sarmiento, empleado de Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Junto de la Vega. Como moderadores estuvieron Rafael Fernández de Castro, director del Center for US Mexican Studies, y Jeff Light, del San Diego Union Tribune.