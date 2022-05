Si no invitan a todos los países, no iría yo: López Obrador sobre Cumbre de las Américas

El presidente López Obrador pidió que todos los países del continente sean incluidos en la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles

RegeneraciónMx.– El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que todos los países del continente sean invitados a la Cumbre de las Américas o de lo contrario no asistirá y enviará una delegación, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

«Lo voy a adelantar, si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard», aseveró el presidente.