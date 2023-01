Sí se le devolvieron al Infonavit sus 2 mil millones de pesos, ataja AMLO

AMLO desecha declaraciones de Jaime Cárdenas, extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado: «Nosotros no somos rateros», puntualiza

Regeneración, 18 de enero de 2022. El presidente AMLO descartó las declaraciones de Jaime Cárdenas publicadas en Proceso y precisó que se entregó el dinero que corresponde a Infonavit.

Y es que al respecto AMLO señaló que no existió mayor problemas, además de que sostuvo que “no somos rateros”.

AMLO

Así, durante la conferencia de prensa Mañanera, AMLO fue cuestionado sobre la entrevista de Proceso a Jaime Cárdenas, extitular del Indep.

Esto es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y quien reconoció que legalmente ese organismo no podía usar el dinero si no es un bien decomisado, abandonado, extinto o asegurado.

Además el exfuncionario aseguró que se usó un cheque con dinero del Infonavit que no estaba en ninguna de las cuatro categorías.

Dinero

-“Qué sucedió con los 2 mil millones de pesos que se devolvieron al Infonavit de la FGR? ¿Qué pasó?”, se le cuestionó a AMLO.

-“Sí se devolvió al Infonavit y no hay problema de nada, nosotros no somos rateros. Por eso, no tiene ninguno efecto”( lo dicho por Cárdenas), respondió.

Además, el presidente AMLO negó que diera orden a Jaime Cárdenas que implicara cometer un delito cuando estuvo al frente Indep.

Coraje

Cabe destacar que el presiente consideró que las declaraciones a Proceso es un asunto de politiquería.

-«Es coraje del abogado Cárdenas y amarillismo de Proceso», sentenció.

Asimismo, AMLO señaló que es un refrito que lo agarra Proceso «por él y por el problema que tiene Proceso con nosotros.

-«¿Vale la pena desde el punto de vista periodístico una portada? ¿Hay corrupción? ¿Alguien se robó dinero?”, inquirió el presidente.

Pregunta

Seguidamente periodistas preguntaron a AMLO:

-¿Hubo esa orden?

-No. Porque habría implicado actos de peculado y ejercicios indebido de atribuciones, respondió el presidente.

Cabe destacar que subrayó que «todo lo que confisca la fiscalía por ley lo tiene que entregar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y este instituto se usa para ayudar a la gente».

Por otra parte, admitió que el dinero que entregó la Fiscalía se tuvo que enviar a Canadá para verificar que no tuviera rastros de sangre y de droga.

-“Como no se podía esperar a que regresaran de Canadá, el dinero porque además se llevó tiempo se buscó otro mecanismo», explicó.

Lo que pasa que no sé qué le sucedió al abogado, siempre había tenido conmigo una buena relación, nunca le hice nada al contrario”.

Refrito

Así, el presidente expuso que convocó a Cárdenas para estar al frente del Indep, “para que me ayudara en este asunto tan delicado y que necesitaba una gente honesta”.

-“Cuatro meses y rompe y sale a declarar por todos lados y desde entonces pero paso el tiempo declaró hizo su escándalo, eso fue hace como dos años».

Y ahora esta «es la portada del proceso un refrito, vuelve con lo mismo”, señaló AMLO.

-«Proceso que ya no tiene nada que ver con lo que fue el Proceso de otros tiempos, ya está entre el Alarma y el Siempre de los últimos tiempos», aseguró.

Narco

Finalmente, en ese contexto se le preguntó al presidente AMLO sobre cuánto dinero del narco se ha usado para programas sociales.

-«Bastante, porque también son casas y son otros bienes», dijo en primer lugar.

Luego agregó no tener el dato «a ver si mañana o pasado que Prieto de un informe de cuánto la fiscalía ha entregado».

Cuenta

Como respuesta también, López Obrador contó la anécdota de cuando conoció a Jaime Cárdenas.

-“Lo que pasa que no sé qué le sucedió al abogado, siempre había tenido conmigo una buena relación, nunca le hice nada al contrario. Les podría contar hasta la relación que tuve con él”.

Al ser presidente del PRD y para elegir al consejero del INE dijo que Cárdenas Gracia fue uno de sus candidatos, pero el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, le alertó sobre Cárdenas:

-“‘Tenga cuidado con él, porque él no es de izquierda, él viene del PRI, fundamentalmente había un dirigente del PRI de Querétaro. Es gente de Fernando Ortiz Arana’”.

Seguidamente AMLO dijo que lo anterior se lo expuso al abogado Cárdenas.

-“Hablé con él y le dije me está comentando Chuayffet que tú no estás con nosotros sino con el PRI.

Y él «me dijo ‘no, si yo conozco a Ortiz Arana, pero yo tengo mis convicciones y se quedó de consejero y todo muy bien desde entonces diputado, nuestro representante en el INE”.

Lo anterior, hasta que llegó al Indep, según relató AMLO.