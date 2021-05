«Siempre será mexicano, nunca será blanco»: mujer insulta a policía latino

Regeneración 5 mayo 2021. Una mujer llamó “asesino” y “racista mexicano” a un ayudante del Sheriff del condado de Los Ángeles luego de que este la obligara a detenerse por usar el celular mientras conducía.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Dimas y las imágenes fueron captadas por la cámara corporal del policía.

Por su parte, el ayudante del Sheriff intenta explicarle que no puede usar el teléfono mientras conduce.

Afirmó que el oficial la estaba “amenazando con matarla” y finalmente le dijo “racista mexicano, usted siempre será mexicano. Nunca será blanco. Lo sabe, ¿verdad?”.

NEW: "You're always gonna be a Mexican, you'll never be white, you know that?" A Latino LASD deputy sent me his bodycam video of a woman claiming to be a teacher launching into a racist tirade against him when he pulled her over in San Dimas. She repeatedly calls him a murderer. pic.twitter.com/Cc8jSVenCQ

De acuerdo con Fox News el incidente ocurrió el mes pasado. El oficial con 14 años de servició señaló que grabó la interacción con la cámara corporal oficial proporcionada por el departamento.

El Sheriff del condado Alex Villanueva dijo estar “horrorizado” con el video; sin embargo, elogio a su ayudante por mantenerse profesional.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que la mujer presentó una denuncia de acoso contra el oficial.

De acuerdo con el organismo la denunciante tiene un historial de afirmaciones falsas contra ayudantes del Sheriff.

LASD also tells me the woman has a history of making false complaints against deputies.

I've learned what her name is, and she has been a professor at schools in the LA area, but at this time, I will not be identifying her because she has not returned any of my calls or emails.

— Bill Melugin (@BillFOXLA) May 3, 2021