Sin duda Sheinbaum es la mejor opción, buen rumbo: Damián Alcázar

La señora Sheinbaum es la mejor opción, lo otro es regresar al pasado, con todas las mentiras y manipulación de los medios señala Damián Alcázar

Regeneración, 24 de noviembre de 2023. El actor Damián Alcázar expresó su apoyo a la actual administración y resalta los cambios positivos. Además relató su posicionamiento político actoral

Y es que en entrevista a Reporte Índigo Alcázar habló del aumento del salario mínimo.

Además, el actor percibe que ‘la gente de a pie’ recibió mejoras en sus condiciones de vida, señala el portal.

Sin embargo, Alcázar reconoce la persistencia de conservadurismos y resistencias al cambio, especialmente entre aquellos “menos urgidos de transformación”.

Alcázar

-“La conciencia se ha logrado, no gracias al arte, pero sí a una nueva visión. El logro extraordinario de nuestro presidente es movilizar a la sociedad”.

Así dijo el actor.

-“Ahora, unos están en contra y otros a favor, pero la gran mayoría ya participa. Había una dejadez absoluta del mexicano en el abandono y así lo trataban. Ahora no; sí hay cambios”.

Por otra parte, sobre las opciones políticas rumbo a la presidencia de México, se pronunció ampliamente por la abanderada de la colación Morena.

-“Vamos por buen rumbo. Sin lugar a dudas, la señora Sheinbaum es la mejor opción, lo otro es regresar al pasado, con todas las mentiras y manipulación de los medios”.

Sin embargo dijo Alcázar, “la gente ya no se deja engañar; el obrero ya sabe lo que es haberle subido un 80 o 90 por ciento el salario mínimo, cosa que antes subía un tres o cinco por ciento”.

-“La gente de abajo sabe que las condiciones son mucho mejores. Los que no quieren reflexionar y pensar no quieren darse cuenta, no quieren cambiar”, opina el actor.

Cine

Cabe destacar que Damián Alcázar compartió su perspectiva sobre el impacto del cine en la conciencia social y la evolución política en México.

Así, destaca cómo la cinta La Ley de Herodes marcó el fin de la censura en el cine mexicano

“A partir de esta película se acabó la censura. Además, abordamos temas de los cuales no se podía hablar como del Ejército o la Virgen de Guadalupe”, aseguró Damián.

Además, agregó, “hablamos de lo que era el PRI y mira en qué situación está en estos momentos, ojalá que cambien, incluso de siglas, porque eso ya no servía, al contrario. Estaba pudriéndolo todo”.

“No digo que gracias a nosotros, pero le hicimos ver a la gente de manera caricaturesca, estética, creativa y muy crítica la situación por la que estaba pasando el país y quiénes eran nuestros políticos”.

Conciencia

Alcázar, subrayó su participación activa en la creación de una conciencia social a través de proyectos cinematográficos críticos como Un Mundo Maravilloso, El Infierno, y La Dictadura Perfecta.

Por otra parte, en la entrevista se destaca que Damián tendrá nuevos proyectos a partir de enero, colaborando con Luis Estrada en la serie basada en el libro Las muertas de Jorge Ibargüengoitia.

Además, concluyó una película mexicana y otra española, sumando a su agenda la filmación de Noche de ficheros, una comedia dirigida por Anabel Caso

Finalmente, se destaca, entre otros aspectos el apoyo de Alcázar a la danza contemporánea, en la obra Enredo Barroco.