Sin relevancia el hackeo de Guacamaya a Sedena, señala AMLO

AMLO señala que su gestión se basa en la información pública. Reconoce diversas enfermedades que son tratadas debidamente

Regeneración, 30 de septiembre de 2022. AMLO confirmó el hackeo a la Defensa Nacional por un grupo autodenominado Guacamaya, que logró obtener información confidencial.

Así entre otros informes se indica que el presidente tiene gota e hipotiroidismo, tal como reveló Carlos Loret de Mola, a través del medio LatinUs.

AMLO

Y es que en la conferencia de prensa Mañanera, AMLO explicó:

-“Extraen archivos. Son gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética».

Además dijo tener «entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que manejan desde el extranjero, que no es de México”.

Seguidamente precisó que quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero.

-«Al no ser que sea nacional, lo dudo, por ese antecedente que ellos mismos sostienen», aseguró.

E incluso dijo que alguien le informó que han hecho algo parecido en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador.

Guacamaya

Por otra parte AMLO señaló que la información obtenida de Sedena no tiene relevancia porque en su gobierno todo es del dominio público.

Cabe destacar que Loret de Mola dijo que hay informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política.

Así como transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios y seguimiento a personajes como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Además ente denominado Guacamaya, publicó un sitio en el que afirma que ofrecerá la información obtenida a periodistas e investigadores.

-“La creación de los ejércitos como entes institucionales, como fuerza armada organizada y profesional, es la garantía de los estados para mantener presos a sus habitantes”.

Lo anterior conforme dicen los supuestos autores del hackeo que obtuvieron seis terabytes de información, que van desde 2016 hasta septiembre de este año.

Salud

Asimismo, al ritmo de de Chico Che, López Obrador informó que este ataque cibernético fue durante un cambio al interior de la base de información del Ejército.

-“Todo lo que se dice ahí, es cierto, y se ha expresado, si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital».

Y relató: «[…] me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días, en eso me dio COVID, entonces tuvimos que esperar y me hicieron el procedimiento”.

Por otra parte AMLO dijo que cuando acabe su periodo como Presidente, tendrá un cambio en su estilo de vida:

-“A nivel del mar, sin tantas presiones y “voy a bajarle a las pastillas”, precisó.

Se destaca que AMLO ha recibido 28 terapias físicas y diversos estudios de laboratorio.

Sin embargo se trata de afecciones tratables y bajo atención médica como la presión arterial alta.

“Si ocultáramos cosas, si estuvieses promoviendo la corrupción, violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo, entonces sí habría que esconder información”, dijo.

Finalmente, recordó que todos los días hay información de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas.