Sinaloa y CDMX aprueban ejército en apoyo a tareas de seguridad

Congresos de CDMX y de Sinaloa aprobaron que el ejército permanezca en tareas de seguridad hasta 2028, suman 3 entidades a favor

Regeneración 18 de octubre de 2022. Los congresos de la Ciudad de México y de Sinaloa aprobaron la presencia del ejército en tareas de seguridad tal como lo votó el Congreso.

Así en CDMX con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Congreso local aprobó el decreto para extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad, hasta 2028.

CDMX

Además los portales destacan que esta reforma constitucional fue avalada con los votos a favor de Morena, sus aliados; además del PRI.

Por otra parte, los votos en contra fueron del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Con esto, la Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad en avalar esta minuta, que fue enviada por el Congreso de la Unión la semana pasada a todos los congresos locales.

Cabe destacar que la discusión de este decreto se realizó en medio de gritos, pancartas, aplausos, porras llamados al orden y recordatorios hacia el expresidente Felipe Calderón.

Además, durante el debate, y al hacer uso de la tribuna, el diputado de Morena Nazario Norberto recordó que quien militarizó al país fue el “alcohólico” de Felipe Calderón.

Así, se encendieron los ánimos y los panistas gritaban a corro: “Calderón, Calderón”.

Como estos gritos no dejaban que el orador continuara con su intervención, el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano, tuvo que intervenir para llamar al orden.

Ejército

Seguidamente los portales señalan que Lourdes Paz, integrante de la bancada del PT, lamentó que ahora el PAN se rasgue las vestiduras al hablar de militarización.

Y es que dijo que el expresidente Felipe Calderón, a quien llamó “Comandante Borolas”, quien declaró la guerra contra el crimen organizado.

Por otra parte, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, subrayó que Felipe Calderón también militarizó la presidencia al usar un traje militar “que siempre le quedó grande”.

Asimismo, Circe Camacho dejó claro que esta reforma no militariza al país no hace que todos salgan a la calle, “pues si no es 16 de septiembre, no seamos ridículos”.

Sinaloa

Por otra parte, el Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Así, con 36 votos a favor y 4 en contra, el Congreso de Sinaloa avaló ampliar dicho periodo, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Cabe destacar que en este caso quienes fijaron sus posturas en contra desde tribuna, fueron los legisladores priistas Sergio Mario Arredondo Salas y Luis Javier de la Rocha Zazueta.

Además de la diputada del PAN, Giovanna Morachis Paperini.

Seguidamente a favor, expusieron sus argumentos la diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, y los diputados de Morena, Serapio Vargas Ramírez y Marco Antonio Zazueta.