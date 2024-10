Sinestesia, un espacio para todos los sentidos

Somos un grupo de científicos sociales que reconocen la necesidad de abrir espacios para dedicar un día entero a cualquiera que quiera exponer sus ideas en distintos soportes artísticos

Equipo SINESTESIA

RegeneraciónMx, 29 de octubre de 2024.- “Sinestesia, Espacio Lóbrego” nació bajo dos premisas a partir de dos de las tres palabras que integran su nombre. Sinestesia, como señala Melero (2015) es la percepción simultánea de dos realidades sensoriales para un estímulo particular, siendo una de estas una cualidad sensorial que no corresponde a su naturaleza, por lo tanto la experiencia sinestésica requiere del componente que desencadena la percepción, por ejemplo al recibir una señal sonora su naturaleza sería percibida como música, pero para aquellos que perciben la experiencia sinestésica, además se añade la realidad sensorial visual al percibir colores.

Bajo la premisa anterior, la sinestesia juega un papel importante, pues nuestra intención es evocar experiencias sensoriales que evoquen más de un sentido, pues cada comida y bebida intenta, con sus nombres y componentes, evocar a alguna película, mezclando así dos sentidos: vista y gusto. Lo anterior también se ve manifestado cuando proyectamos películas simultáneo a eventos musicales, lo que evoca tener más de dos experiencias sensoriales al mismo tiempo.

El espacio está distribuido en distintos puntos que invitan a diferentes sensaciones. Las primeras paredes que se observan al entrar son, por el lado derecho, una galería de arte, mientras que por el lado izquierdo está nuestra librería y tienda de comics. Más adelante está nuestra tienda de discos LP y enfrente la pantalla donde proyectamos películas o pasarelas de moda. En el fondo se ubica el escenario donde se han presentado todos los artistas de diversa formación: Burlesque, bandas de música, presentaciones de artistas plásticos y escritores.

La segunda premisa está en la palabra Lóbrego, término poco usado en la escena disidente de la Ciudad de México, lo cual le brinda autenticidad al lugar, pues, así como la lexicografía nos señala que no existe la sinonimia perfecta, lóbrego no es solo lúgubre, gótico, oscuro o tenebroso, sino que va más allá, pues al ser poco usado brinda la posibilidad de que nuestra intención no se limite a una sola escena artística ya tipificada, pues las propuestas que se exponen en nuestro espacio están más orientadas a lo sórdido, a aquellos artistas que por su naturaleza fosca no les es fácil encontrar un lugar donde poder expresarse.

Sin embargo, esto no significa que excluyamos algún otro género, sino más bien lo que intentamos señalar es que hay apertura a cualquier persona o grupo que busque exponer sus ideas siempre que la naturaleza controversial de esta esté justificada bajo argumentos que defiendan sus ideas. Es por esto que, por ejemplo, un pequeño sector de la comunidad BDSM ha visto en este lugar un espacio seguro para expresarse libremente.

Por último, Sinestesia, pese a los pocos 3 meses desde su apertura, ha desarrollado un sistema para que aquella persona que nos visita encuentre siempre una actividad artística, como los miércoles dedicados a las artes plásticas, los jueves a la música experimental o poesía, viernes y sábados de muestras editoriales o eventos musicales, y por último, los domingos dedicados a bazares con distintas temáticas para cada semana. Además, cada día se pretende que haya talleres de iniciación artística antes de comenzar los eventos, como una forma de integrar a la comunidad.

Todo lo relacionado al lugar se puede encontrar en la siguiente liga, la cual incluye redes sociales, ubicación, horario, menú y convocatorias.

https://linkr.bio/SinestesiaBar

Alexandro Guerrero agradece la colaboración en la redacción del texto al equipo Sinestesia: Pachi, Mich y Gabo.