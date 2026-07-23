Siniestro en Pesquería: un Fallecido y cuatro Lesionados

Un grave incendio de contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León, provocó la muerte de una persona y dejó cuatro lesionados

Regeneración, 23 de julio de 2026.– Un fatal siniestro en las instalaciones de una fábrica movilizó de urgencia a las distintas corporaciones de rescate locales.

Un voraz incendio en un contenedor de diésel dejó un trágico saldo de una persona fallecida en Pesquería.

La emergencia se registró sobre la carretera Dulces Nombres durante la tarde de este miércoles dentro del parque industrial.

De acuerdo con los reportes oficiales, el fuego afectó severamente a una compañía dedicada al transporte de líneas de tráileres.

Las autoridades de Protección Civil del Estado de Nuevo León informaron que «el reporte se recibió alrededor de las 15:25 horas».

De forma inmediata, varias brigadas de bomberos se trasladaron al sitio indicado para sofocar las violentas llamas.

Por su parte, los cuerpos de auxilio médico atendieron oportunamente a las víctimas del siniestro en el lugar.

El acumulado total de afectados alcanzó a cuatro trabajadores con heridas de diversa gravedad producidas por la explosión.

Un celador de una empresa colindante presentó síntomas severos de intoxicación tras acercarse para intentar auxiliar.

Por otro lado, la persona fallecida a causa del aparatoso accidente no ha sido identificada por las autoridades judiciales.

Las corporaciones policiales acordonaron el perímetro de la fábrica para permitir el trabajo seguro de las brigadas de rescate.

Las investigaciones periciales continuarán para determinar las causas exactas que originaron esta lamentable conflagración industrial.

Traslado de heridos y evaluación de daños

La atención médica de los lesionados requirió la movilización inmediata de ambulancias hacia centros hospitalarios de la región.

Tres de los trabajadores resultaron heridos de gravedad al sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo.

Los sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a las instalaciones del Hospital de Zona número 67 del IMSS.

Asimismo, los daños materiales causados por el fuego dentro del recinto fabril alcanzaron cifras verdaderamente cuantiosas y alarmantes.

Las autoridades contabilizaron afectaciones en seis tractocamiones, diez contenedores semifijos y cuatro unidades de autotanques totalmente calcinadas.

Adicionalmente, el combustible consumido por el intenso fuego superó los cuatrocientos veinte mil litros de hidrocarburo almacenados.

Por consiguiente, la enorme magnitud del siniestro generó una inmensa columna de humo negro visible desde municipios vecinos.

Diversos conductores que transitaban por las carreteras aledañas reportaron la impresionante nube de gas en redes sociales.

Las densas llamaradas amenazaron durante varias horas con propagarse hacia los inmuebles industriales contiguos a la zona.

En este contexto, la oportuna intervención de los bomberos evitó un desastre de proporciones mayores dentro de la zona.

Los equipos de emergencia trabajaron de forma continua hasta controlar la intensidad de las llamas en el inmueble.

La zona del accidente permaneció bajo estricta vigilancia preventiva para descartar un posible reencendido del hidrocarburo.

Despliegue operativo y labores de contención

La gravedad del evento requirió un amplio despliegue coordinado entre corporaciones públicas de rescate de toda la entidad.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, Marín, Cadereyta y Pesquería acudieron en apoyo de las unidades estatales.

De la misma manera, personal de la Secretaría de Salud brindó atención médica primaria a los socorristas exhaustos.

Posteriormente, las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad y Agua y Drenaje cortaron de inmediato los servicios básicos.

Las maniobras preventivas aseguraron que no se generaran cortocircuitos ni fugas secundarias en la red pública.

Agentes de la Policía Municipal y Fuerza Civil resguardaron los accesos viales para facilitar el paso de cisternas.

Por su parte, los peritos de la fiscalía iniciaron la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.

El personal forense trabajó coordinadamente para lograr la identificación de la víctima que perdió la vida durante la explosión.

Los especialistas realizarán peritajes técnicos detallados sobre los contenedores de combustible afectados por el fuego.

Finalmente, las autoridades estatales mantendrán las inspecciones en la zona industrial para verificar los protocolos de seguridad existentes.

Las corporaciones de rescate dieron por concluida la fase crítica de emergencia tras sofocar por completo el siniestro.

La comunidad de Pesquería permanece atenta a la evolución médica de las personas internadas en el hospital.