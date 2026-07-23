Selección Mexicana de Waterpolo Califica a Cuartos de Final

La selección masculina de waterpolo venció a Guatemala en Santo Domingo 2026 y avanzó a cuartos de final en busca de la medalla de oro

Regeneración, 23 de julio de 2026.–El conjunto tricolor masculino de polo acuático mantuvo su marcha perfecta dentro de la competencia regional celebrada en el Caribe.

La representación nacional amarró su clasificación directa a la ronda de cuartos de final tras imponerse con autoridad a Guatemala.

Con un marcador contundente de veintiséis a diez, los atletas mexicanos confirmaron su papel como serios aspirantes al podio.

Asimismo, la escuadra azteca sumó su segundo triunfo consecutivo dentro de la piscina oficial de la justa deportiva centroamericana.

El equipo tricolor mostró un desempeño ofensivo certero para superar ampliamente la propuesta táctica del cuadro rival guatemalteco.

La victoria holgada consolida el buen momento competitivo que atraviesa el grupo nacional durante la primera fase del torneo.

Por otra parte, la contundencia demostrada en el ataque permitió manejar los tiempos del encuentro con bastante tranquilidad y efectividad.

Los atacantes mexicanos mantuvieron un ritmo constante que desgastó rápidamente a la línea defensiva de la escuadra centroamericana.

Este resultado positivo encamina al plantel nacional hacia las instancias decisivas con una notable efectividad en sus disparos.

Por su parte, los entrenadores nacionales destacaron la disciplina mostrada por los jugadores para cumplir estrictamente con los esquemas ensayados.

Las autoridades del Comité Olímpico Mexicano señalaron que «el cuadro nacional mostró una vez más su sello y garra».

Gracias a esta destacada actuación colectiva, el grupo ratifica sus aspiraciones legítimas de luchar activamente por la medalla de oro.

Solidez defensiva y resguardo en la portería

La labor en la zona baja del campo resultó fundamental para neutralizar los embates ofensivos planteados por el rival.

Los guardametas Roberto Barrera y Ángel Chapa coordinaron de manera acertada el esquema defensivo durante los cuatro periodos disputados.

Ambos porteros detuvieron disparos clave que impidieron cualquier intento de remontada por parte del seleccionado de Guatemala.

Consecuentemente, el trabajo de la portería se complementó con una cobertura presionante y ordenada de los defensores de campo.

Las autoridades de la delegación mexicana precisaron que «una excelente labor de la zona baja fue clave para el triunfo».

La sincronización colectiva evitó que los atacantes contrarios encontraran espacios abiertos para lanzar disparos cómodos hacia la portería.

En este contexto, la efectividad defensiva permitió recuperar balones importantes para armar rápidos contragolpes de cara al marco contrario.

El trabajo físico desplegado por los zagueros impuso condiciones desde el silbatazo inicial hasta el cierre del partido.

Dicha solidez defensiva brinda enorme confianza al plantel para encarar las fases eliminatorias contra rivales de mayor exigencia.

Además, el cuerpo técnico rotó a sus piezas defensivas para mantener la intensidad física alta durante todo el trayecto.

Los relevos mantuvieron la concentración táctica sin permitir descuidos que comprometieran el resultado a favor de la delegación.

El orden estratégico mostrado por el grupo refleja la sólida preparación realizada previa al arranque de la competencia.

Rumbo directo a las medallas caribeñas

La meta principal del equipo masculino consiste en superar lo realizado durante la edición anterior de los juegos continentales.

En la justa de San Salvador dos mil veintitrés, la representación mexicana obtuvo la presea de bronce en la disciplina.

Sin embargo, el objetivo actual de la delegación azteca apunta directamente a conquistar el metal dorado del certamen.

Por consiguiente, el desempeño mostrado en las primeras jornadas ubica a México entre los favoritos principales del torneo continental.

El cuadro nacional continúa firme en su camino directo a disputar las medallas dentro de la capital dominicana.

La afición mexicana sigue de cerca el paso invicto del plantel en su trayecto hacia la gran final.

Por otro lado, los jugadores mantendrán los entrenamientos intensivos para ajustar detalles técnicos antes de su siguiente compromiso oficial.

El grupo confía en mantener la contundencia en los lanzamientos para superar con éxito la fase de cuartos.

Las autoridades deportivas nacionales reiteraron su respaldo absoluto a los atletas en esta etapa decisiva del torneo.

Finalmente, la escuadra tricolor buscará cerrar su participación en la justa caribeña subiendo a lo más alto del podio.

El equipo demostró que posee el nivel competitivo necesario para dominar el torneo regional de polo acuático masculino.

Las siguientes rondas definirán si el conjunto mexicano logra culminar su destacada actuación con la ansiada medalla de oro.