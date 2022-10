Sobre El rey del cash | Un relato visceral

Elena Chávez, autora de ‘El rey del cash’ refiere haber sido testigo de la supuesta corrupción de AMLO gracias a su ahora finiquitado matrimonio con César Yáñez.

Por Miguel Martín Felipe

RegeneraciónMx, 16 de octubre de 2022.- Desde que ascendió al poder AMLO en 2018 hasta la fecha, el espectro radioeléctrico se saturó de voces opositoras al proyecto contra quien es el primer presidente de izquierda en muchas décadas. Y la verdad es que a nadie sorprendió, pues todos aquellos que se sintieron ofendidos ideológicamente o salieron afectados económicamente, con el micrófono al alcance de la mano, emprendieron su propia campaña opositora al gobierno (hecho inusitado en estos medios tradicionalmente amigos del poder).

A la par de ellos, ríos de tinta y pixeles han corrido por parte de columnistas que ostentaban un prestigio construido por el propio aparato mediático, pero que con base en textos emanados de su entraña, algunos de ellos con flagrantes mentiras, así como desplantes de racismo y clasismo en redes sociales; se han ido convirtiendo en figuras antagónicas para un pueblo cada vez más politizado.

Y en otro espectro, el editorial, más de lo mismo. La inversión ha sido grande y los nombres que han desfilado son varios, a saber: Francisco Martín Moreno, Roger Bartra, Carlos Elizondo, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, entre otros. Hay que decir que, sin importar el tono ni los argumentos, todos esos libros no han hecho mella significativa en la popularidad de AMLO ni se han vuelto tema central del debate público. Y es que en un país de 1.5 libros leídos per cápita al año, tampoco se puede esperar que sea esta la vía por la cual se conseguirá, ya no derrocar, sino siquiera desgastar al régimen obradorista.

Con este panorama adverso, la periodista Elena Chávez ha publicado en 2022 su libro El rey del cash, cuya tesis central es la supuesta corrupción de AMLO. Chávez refiere haber sido testigo de excepción gracias a su ahora finiquitado matrimonio con César Yáñez, quien fungiera como jefe de prensa durante las tres campañas de AMLO. La autora presenta este libro como una investigación periodística que busca revelar una verdad que, según sus palabras, este es el momento histórico para hacerlo, pues en las muchas entrevistas que convenientemente se le han hecho en medios tradicionales alineados ideológicamente con la oposición, «López Obrador ha traicionado al pueblo de México al destruir sus instituciones, perseguir a periodistas, destruir la selva con el Tren Maya y dejar sin medicamento a los niños con cáncer».

Y ante esta declaración de principios, cualquiera pensaría que El rey del cash sería el texto perfecto que la oposición esperaba para darle la puntilla al régimen de AMLO y así enfilarse sin preocupaciones hacia los procesos electorales de 2023 y 2024. Nada más lejos de la realidad. Después de haber leído mi respectiva copia que me fue buenamente compartida en distintas plataformas y comunidades, puedo afirmar categóricamente que no se trata de un texto periodístico, pero a la vez, el uso del lenguaje y recursos estilísticos es tan pobre que tampoco puedo considerarlo un texto literario.

El rey del cash es básicamente una seguidilla de relatos de memoria en los que la autora empeña su palabra, pero que, fuera de ello, los elementos para que sus aseveraciones se sostengan son muy escasos. En lo que sí es prolífico el libro es en adjetivación, para caracterizar a López Obrador como grosero, indolente, intolerante, despectivo, mentiroso, inepto, olvidadizo, pueril, posesivo, etc. Eso sin mencionar que los párrafos dedicados a Beatriz Gutiérrez Müller se destacan por una clara e innecesaria intención de desprestigiarla con base en magnificar cuestiones como su risa o incluso adjudicarle una fama de casquivana desde una perspectiva conservadora impropia de un trabajo periodístico serio. Y reparando un poco en este aspecto, destaco una de tantas frases innecesarias: «Mi testimonio muestra claramente cómo en nuestro mundo no hay mesías ni iluminados, el que existió se encuentra en su propio reino viendo cómo hay hombres que utilizan la fe y la ignorancia de los pueblos para autoproclamarse profetas cuando su alma está perdida en acciones perversas».

El relato de Elena Chávez está igualmente influido por un animalismo que la autora pretende utilizar como espada flamígera en contra de un AMLO al que considera indolente ante los llamados “amigos peludos”. En un pasaje concreto, Chávez celebra haber regañado al hoy líder de la nación bajo argumentos animalistas cuando éste le refirió que no le gustaban los perros debido a que uno de ellos, arisco por ser agredido con resorteras, lo mordió cuando era niño: «Con razón lo mordió —le dije—, eso se llama maltrato, sus papás estaban obligados a quitarle el miedo y a respetar la vida de los animales».

También hay palabras para gente cercana a AMLO, pues parte del golpe va también dirigida a Marcelo Ebrard. Los argumentos con los que justifica ciertos acontecimientos son sumamente baladíes y evidencian la mentalidad de una persona poco versada en literatura, pero sí en la moda del esoterismo barato que se encuentra en redes sociales, y todo siempre desde un puritanismo que no encaja con el celebrado tono libertario con que Chávez pretende manejarse: «Sin embargo, hay algo que se llama karma y que se mueve sigilosamente por todos lados cobrando las malas acciones, y Marcelo Ebrard tuvo su dosis».

En fin, la última palabra y la opinión más acertada la tendrán ustedes como lectores. A veces debemos hacer el sacrificio de bajar a los avernos en lo que a lectura se refiere, y dedicarle nuestro tiempo a cierto tipo de obras de ínfima calidad y que no ocultan la visceralidad ni la pobreza argumental, pues hay gran aparato mediático que tratará de cubrirlo todo con loas.

He querido rescatar pasajes que evidencian las cuestiones de las cuales he hablado, sin siquiera ahondar en rebatir las aseveraciones sobre manejo turbio de dinero para las campañas, pues solo se trata de acusaciones carentes de pruebas y hechas desde una muy poco articulada postura crítica.

Dejamos atrás El rey del cash y seguimos en la lucha por construir un nuevo país.

