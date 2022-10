¿Émulos o aprendices? | La influencia de Bob Dylan en músicos de habla hispana

La influencia de Bob Dylan es amplia y evidente en el mundo angloparlante y en general en Europa, donde incluso hay simposios y cátedras en torno a su obra.

Por Miguel Martín Felipe

RegeneraciónMx, 16 de octubre de 2022.- Robert Allen Zimmermann es uno de los exponentes más icónicos de la música popular en la historia reciente. Esto ha sido reconocido con múltiples premios a lo largo de sus más de seis décadas de carrera. Comenzó como intérprete de folk de protesta sindicalista influido por figuras como Woody Guthrie y Pete Seeger; sin embargo, a lo largo de las décadas, ha ido incursionando en el reggae, rock, soul, góspel, blues, entre otros géneros, siempre conservando su lírica como sello distintivo. Fue por ello que en 2016 se le otorgó el Premio Nobel de literatura, no sin una importante cantidad de cejas que se levantaron en señal de desacuerdo por parte de quienes consideraron que el galardón se había abaratado.

La influencia de Bob Dylan es amplia y evidente en el mundo angloparlante y en general en Europa, donde incluso hay simposios y cátedras en torno a la obra del nacido en Duluth Minnesota en 1941. Pero también en el mundo de habla hispana ha habido diversos exponentes que en mayor o menor medida echan mano de su influencia para componer, cantar, actuar en videoclips o incluso a la hora de adoptar una imagen pública.

Joaquín Sabina

El músico jienense prolífico en letras ha logrado conquistar al público con su lírica exquisita y barroca, plagada de referencias literarias, pero también de guiños y adaptaciones de la lírica dylaniana. Coincidentemente, con el paso de los años, las giras, los litros de alcohol y los centímetros cúbicos de nicotina, la voz de Sabina se fue deteriorando a un grado tal que terminó pareciéndose mucho a la de Bob Dylan. Canciones como Cerrado por derribo, Quién me ha robado el mes de abril, Ay Carmela o Peces de ciudad; dan cuenta de qué tan presente se encuentra Dylan para Joaquín Sabina a la hora de componer, de cantar y hasta de vestirse. No por nada llegó a emitir esta declaración en una entrevista para un especial de TVE:

«Pero desde luego no es mi jefe ni mi maestro ni mi líder ni nada. Aun así lo he plagiado todo lo que he podido y seguiré haciéndolo siempre que pueda, aprovechándome (…) de la falta de conocimiento profundo del inglés de mi público».

Andrés Calamaro

Un músico argentino que se mantiene vigente de manera bastante honrosa en la escena mundial pese a sus excesos. De entrada, su imagen como solista, que data del disco Alta suciedad de 1997, es un homenaje total al Bob Dylan que aparece en la portada de Blood on the tracks de 1974, con unos lentes aviadores Ray Ban y un cabello ensortijado que se desparpaja con el viento. Asimismo, el fraseo que Calamaro imprime a las canciones, evoca de manera clara al Dylan de mediados de los 60.

En el videoclip de Te quiero igual, Calamaro es uno más de tantos artistas que han homenajeado al famoso paso de carteles que Dylan empleara en el videoclip de Subterranean homesick blues. Otro músico hispano que lo llegó a hacer fue Enrique Bunbury en el video de su versión de El solitario, una pieza mexicana firmada originalmente por Los Claveles de la Cumbia.

Calamaro tuvo el honor de abrir los conciertos de Dylan en la gira que el Nobel de literatura realizó en España en 1999. Cuenta Calamaro que, en una ocasión, Dylan se le acercó y le murmuró: «Tenía muchas ganas de conocerte». A día de hoy, con respecto a ello, Calamaro suele decir: «Es la mentira más linda que me han dicho en mi vida».

Rodrigo González

El tan llorado Rockdrigo fue un prolífico músico mexicano con evidentes influencias dylanianas, que iban desde su imagen hasta la ejecución de guitarra y armónica, pasando por el fraseo. En cuanto a lírica no podríamos identificar fehacientemente la influencia de Dylan, pues Rockdrigo podía ir desde una reflexión filosófica profunda hasta una picaresca propia del entorno citadino del antes Distrito Federal. Como dato curioso, Dylan siempre ha preferido el modelo Marine Band (10 orificios) de las armónicas Hohner, mientras que Rockdrigo prefirió la Weekender (16 orificios y efecto tremolante).

En el documental Rockdrigo, producido por Canal 22, la voz en off de Fernanda Tapia nos deja conocer parte de las fuentes en que abrevó este artista sui géneris que tristemente no pudo entregarnos más de su obra debido a que falleció víctima del terremoto de 1985.

«Que con la que fue su chava muchos años, Mireya Escalante, Yeya; traducían canciones de Dylan, Doors, Donovan».

Nacho Vegas

Al igual que Joaquín Sabina, este músico asturiano no oculta su total admiración tanto por Bob Dylan como por Leonard Cohen. Vegas suele participar como ponente en universidades españolas en los encuentros que se organizan para celebrar la obra del Zimmermann. Si bien el fraseo, composición y vestimenta de Nacho Vegas evocan tímidamente a Bob Dylan, la instrumentación de discos como La zona sucia, Violética o Resituación, es sumamente parecida a la que Dylan ha adoptado desde los años noventa para sus discos y los conciertos de su Never ending tour.

Asimismo, de entre todos los mencionados en este artículo, Nacho Vegas es el único que tiene la osadía de interpretar covers de Dylan en presentaciones en vivo, ya sea en español, con letras retrabajadas por él mismo, e incluso en un muy convincente inglés.

«Yo sigo descubriendo a Dylan cada vez que escucho alguno de sus discos», declaró Vegas en el discurso de apertura del curso cuatrimestral que sobre la materia impartió en la Universidad de Sevilla en 2010.

Sigue a Miguel Martín Felipe en:

Twitter: @miguelmartinfe

YouTube: Al Aire con Miguel Martín

Facebook: Miguel Martín Felipe Valencia