Suben a 10 los municipios de Chiapas que no contarán con casillas para la consulta popular y son: Comitán, Pantelhó, Venustiano Carranza, Oxchuc, Chenalhó, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, La Concordia y Villa Corzo.

Regeneración, 1 de agosto del 2021. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que a las 11:00 horas había 7 casillas de la consulta popular que fueron reportadas como no instaladas; de las cuales dos se encuentran en Comitán, Chiapas, y las comunidades decidieron que no iban a participar. Por ello, no se permitió la instalación.

En conferencia de prensa, Córdova señaló que las casillas que no se instalaron fue por decisiones comunitarias, no por violencia. Con esto suben a 10 los municipios que no contarán con casillas en la entidad.

Ayer el INE informó que no se instalarían casillas en los municipios de Pantelhó, Venustiano Carranza y Oxchuc; ya que en los dos primeros no hay condiciones porque prevalecen conflictos políticos y agrarios. Mientras que en el tercero los pobladores pidieron que no se pusieran.

Además, el organismo electoral detalló que tampoco se colocarían casillas en Chenalhó, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, La Concordia y Villa Corzo por la falta de condiciones de seguridad y por la pandemia de Covid-19.

En total, el INE dijo que se colocarían 2 mil 285 mesas receptoras en Chiapas, con capacidad de atención para 2 mil personas. Las cuales tienen un horario de atención de 8:00 a 18:00 horas.