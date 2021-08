Salgado Macedonio consideró que el INE “juega” con los ciudadanos pues cambio sin previo aviso la ubicación de las casillas para la consulta popular.

Regeneración, 1 de agosto del 2021. El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por la poca difusión de la consulta popular y la ubicación de las casillas.

“El INE no solamente no le dio la difusión necesaria a la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México, sino que trajo a la gente jugando al ratón loco por la ubicación de las urnas”, señaló.

Asimismo, el excandidato al gobierno de Guerrero criticó que las casillas para ejercer el voto se ubicaran a “escondidas, donde nadie las ve”.

De acuerdo con Salgado Macedonio el INE no hizo su trabajo para difundir por distintos medios la participación de los ciudadanos a la consulta popular.

“El INE no difundió la convocatoria, no difundió la consulta, no hay ningún anuncio, ningún espectacular, pero además hay muchas irregularidades”.

Otra denuncia hecha por el legislador es que se cambió la ubicación de las casillas que se instalaron sin previo aviso.

“Las casillas que tradicionalmente se instalaban en un lugar, ahora misteriosamente se instalaron en otro, sin previo aviso, no le informaron a nadie, esa es una irregularidad grave y así hay muchas más”.

Por lo anterior, Salgado Macedonio considero que el INE está “jugando” con los ciudadanos porque las casillas no están instaladas donde siempre se ubican.

“Está jugando con los ciudadanos al ratón loco, al andar buscando las casillas, porque la gente llega a donde acostumbra a votar, no ve nada y se va”.

Cabe recordar que el INE instaló solamente una tercera parte de las casillas que se ponen en las elecciones.