Taylor Farms Cierra Planta en México por Brote de Ciclosporiasis

La empresa suspendió temporalmente operaciones en México tras relacionar su lechuga con un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Regeneración, 23 de julio de 2026.– La empresa Taylor Farms suspendió temporalmente sus operaciones en una planta procesadora ubicada en el centro de México.

La decisión ocurrió tras las alertas emitidas por autoridades sanitarias estadounidenses sobre un brote infeccioso.

En esta instalación se empaquetan bolsas de lechuga iceberg destinadas a cadenas de comida rápida.

Por esta razón, la compañía realizó un retiro voluntario del mercado a mediados de julio.

Por otra parte, los distribuidores de alimentos reaccionaron rápidamente para frenar la comercialización de los vegetales empaquetados.

En este sentido, las cadenas Taco Bell y Sysco suspendieron el suministro de las bolsas procedentes de dicha instalación.

De igual manera, las inspecciones continúan para rastrear el origen exacto de la contaminación por parásitos.

Asimismo, la firma agroalimentaria busca prevenir el avance de nuevos contagios entre los consumidores norteamericanos.

Investigaciones sanitarias en Estados Unidos e incremento de casos

Paralelamente a las acciones de la empresa, las agencias de salud norteamericanas mantienen abiertas investigaciones epidemiológicas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los contagios de ciclosporiasis aumentaron recientemente.

Sobre este punto, los registros médicos indican un incremento constante de personas infectadas en cinco estados distintos.

Además, el organismo relacionó directamente el brote con la lechuga picada servida en varios establecimientos.

En relación con el rastreo de distribución, la Administración de Alimentos y Medicamentos señaló directamente la producción mexicana.

Las autoridades sanitarias estadounidenses afirman que los análisis de rastreo apuntan hacia los lotes procesados por la compañía.

Sin embargo, las pruebas de laboratorio continúan ejecutándose para confirmar científicamente la presencia del parásito Cyclospora.

Por lo tanto, las agencias mantienen activas las alertas sanitarias mientras concluyen las verificaciones correspondientes.

Postura del gobierno mexicano frente a los sealamientos

Respecto a las declaraciones de las autoridades mexicanas, la Secretaría de Salud fijó su postura oficial ante la controversia.

Las dependencias federales realizan sus propias evaluaciones técnicas sobre la inocuidad de las hortalizas cultivadas en el país.

Sobre este tema, David Kershenobich, ministro de Salud de México, dijo que «hasta el momento, no había pruebas de que la lechuga procedente de México haya causado el brote».

Con miras a esclarecer los hechos, ambas naciones mantendrán comunicación directa mediante sus respectivos organismos de sanidad.

El gobierno mexicano defiende los estándares de calidad aplicados en los campos agrícolas del centro del país.

De esta forma, las autoridades buscan descartar responsabilidades infundadas mientras concluyen las investigaciones de la FDA.

En conclusión, el monitoreo epidemiológico continuará activo para proteger el comercio y la salud pública.