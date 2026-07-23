Estados Unidos Impone Nuevas Sanciones a Cuba

El Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó sanciones contra nueve entidades y dos personas vinculadas al control gubernamental en Cuba

Regeneración, 23 de julio de 2026.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra la isla caribeña.

Durante la jornada de este jueves, las autoridades financieras norteamericanas identificaron a los actores penalizados.

En esta ocasión, la medida administrativa incluye específicamente a nueve entidades y dos personas físicas.

Por esta razón, el gobierno estadounidense restringe sus operaciones comerciales e intermediaciones financieras internacionales.

Por otra parte, las agencias gubernamentales explicaron los motivos principales detrás de estas penalizaciones económicas.

En este sentido, el organismo regulador señaló que las actividades de los implicados perpetúan el control estatal en áreas clave.

De igual manera, las sanciones abarcan los sectores de energía, finanzas y personal médico enviado al exterior.

Asimismo, Washington busca limitar el financiamiento que sostiene la infraestructura pública del gobierno cubano.

Posición oficial de la administración norteamericana

Paralelamente a la publicación de la lista negra, la cancillería estadounidense respaldó la implementación de estos castigos.

Las autoridades diplomáticas enfatizaron que el régimen intentó esquivar prohibiciones dictadas en resoluciones previas.

Sobre este punto, las investigaciones oficiales detectaron maniobras para evadir las restricciones comerciales vigentes.

Sobre este tema, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que «los sancionados hoy también han intentado eludir nuestras sanciones anteriores contra el régimen cubano y quienes lo apoyan».

En relación con los mecanismos de control, el gobierno estadounidense mantendrá un monitoreo estrecho sobre los flujos económicos.

La administración norteamericana busca cerrar los vacíos legales utilizados por redes de intermediarios.

Por lo tanto, la estrategia busca neutralizar cualquier vía de evasión económica en el extranjero.

Por consiguiente, las medidas imponen barreras estrictas para cualquier entidad que colabore con los sancionados.

Modificaciones normativas y licencias generales

Respecto a la reglamentación del comercio, el Tesoro emitió de forma paralela tres licencias generales nuevas.

Estos permisos especiales establecen excepciones operativas muy específicas para transacciones determinadas.

En materia de regulación económica, las licencias definen qué actividades quedan autorizadas bajo supervisión federal.

Al respecto, las exenciones regulan transacciones excepcionales para evitar afectaciones operativas no deseadas.

Con miras a la aplicación del decreto, las instituciones financieras internacionales deberán ajustar sus protocolos de cumplimiento.

Las empresas globales tendrán que verificar minuciosamente sus listas de contactos corporativos para evitar penalizaciones severeas.

De esta forma, el sistema bancario global adecuará sus controles para acatar la normativa norteamericana.

En conclusión, las regulaciones endurecen el cerco financiero sobre las estructuras gubernamentales de la isla.