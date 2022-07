¡Te hablan, Checo! Este niño vende botanas para ver al piloto mexicano

Un niño en Michoacán se hizo viral luego de que pusiera un puesto de botanas para ahorrar dinero y poder ver a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de México.

Fotos: Especiales

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 13 de julio de 2022.- El éxito que ha tenido ‘Checo’ Pérez ha llegado hasta el corazón de un niño de apenas 12 años que está haciendo todo para conocerlo.

El piloto tapatío competirá en el Gran Premio de México el próximo 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y miles de aficionados se reunirán para verlo. Sin embargo, ha llamado la atención el caso de Matías, un niño que tuvo que vender botanas para conseguir una entrada a la carrera.

Según dijo el propio Matías a TV Azteca Michoacán, su familia no podía costearle el boleto de la competencia, así que emprendió su propio negocio para ahorrar dinero y conocer a su ídolo.

Pero, ¿cómo le hará Matías si los boletos ya se agotaron desde marzo? Pues resulta que una de sus tías pudo adquirir entradas a meses sin intereses y reservar una para él. Así que tendrá que pagarle una cantidad cada mes y lo está consiguiendo gracias a su puesto de botanas.

“Esos (primeros) tres meses que no pude darle (el dinero) no sabía la forma de conseguirlo… Empecé a hacer esto, porque no tenía trabajo. Yo tenía una deuda que pagar por un boleto y no sabía la forma de conseguir dinero y pues mi hermana me dijo que me pusiera un puesto de churros para conseguir dinero», dijo Matías en la entrevista.

Una de las cosas más curiosas de la historia es que su puesto expresa de todas las formas que todo es en honor a ‘Checo’ Pérez. Es decir, además de que porta una camiseta característica de las carreras de autos, el pequeño michoacano colgó un letrero para que lo ayuden con su misión.

«Ayúdame a conocer a mi ídolo”, dice la cartulina amarilla que pegó al lado de una imagen de cartón de ‘Checo’.

Matías está cursando la secundaria en su natal Morelia y pretende estudiar economía. Pero uno de sus grandes sueños es seguir los pasos de Pérez y ser piloto profesional. La historia de este casi adolescente la dio a conocer su prima con todo y la ubicación del puesto.