The Rings of Power comparte las primeras imágenes de los Orcos

Regeneración 22 junio 2022. La serie The Lord of the Rings: The Rings of Power es la nueva adaptación de la saga de El Señor de los Anillos y ya hay un primer avance.

Cabe recordar que el próximo 2 de septiembre se estrenará a través de Prime Video esta serie y contará con varias líneas argumentales.

La historia abarcará desde las profundidades de las minas enanas de las Montañas Nubladas hasta la alta política del reino élfico de Lindon y la poderosa isla de los humanos Númenor.

Mientras tanto Sauron acechará desde la oscuridad.

Así se confirma que que todas las especies y criaturas emplemáticas de la franquicia que ya conocemos estarán presentes.

En las primeras imágenes podemos ver a los Orcos que lucen terroríficos.

Cabe destacar que para la producción de esta serie regresó de lleno al maquillaje y prótesis faciales que los hacen lucir muy parecidos a como los vimos en la primera trilogía de películas.

El departamento de prótesis de The Rings of Power está dirigido por Jamie Wilson, quien ha trabajado en todas las entregas de las películas live-action.

Además, la productora ejecutiva Lindsey Weber, explicó que los Orcos son un tema muy importante para el equipo creativo de la serie.