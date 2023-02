Torero dice que solo él puede hablar de toros; resultó corneado en evento

El torero Octavio García González, mejor conocido como “El payo”, resultó con una lesión en el ojo izquierdo provocada por la cornada de un toro.

Regeneración Mx, 19 febrero 2023. El torero Octavio García González, quien en el mundo de la tauromaquia es conocido como “El payo” fue corneado en el rostro, muy cerca del ojo izquierdo durante un evento taurino.

De acuerdo con lo publicado por el mismo en su cuenta oficial de Facebook fue trasladado a un hospital en León, Guanajuato y presentó una fractura de hueso nasal y una fractura del etmoides.

Octavio García González, “El payo”, es un torero que recientemente desato una polémica al interrumpir una conferencia de prensa de un grupo de activistas que buscaban dar a conocer los amparos legales de los que se valen algunos funcionarios que están a favor de la Tauromaquia.

“El único que puede hablar de toros soy yo, porque soy el único que sé”, dijo el torero que desde un inicio se paró al lado de la mesa donde se encontraban los ponentes y los señalo de mentirosos.

“Los taurinos son mentirosos. Fuimos respetuosos de tu conferencia, no interrumpimos la tuya. No es una discusión quién salva más animales o no, es un tema de legalidad”, señaló uno de los activistas.