Cae “El Chiwas”, posible asesino del exgobernador Cavazos

El crimen ocurrió en noviembre de 2010, Cavazos recibió diversos impactos de bala que le quitaron la vida, en Colima

Regeneración, 10 de marzo 2026– Las autoridades federales confirmaron la detención de Hilario “N”, conocido como “El Chiwas”, que se sospecha es el autor material del asesinato de Jesús Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador de Colima, ocurrido el 21 de noviembre de 2010.

Informe

Ulises Lara López, portavoz de la Fiscalía General de la República y jefe de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, compartió la noticia del arresto.

El funcionario explicó que la captura se llevó a cabo a través de un operativo conjunto.

En el participaron la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este acontecimiento representa un progreso importante en uno de los asesinatos políticos más conmovedores de la última década en México.

Las investigaciones llevaron a localizar a Hilario “N” en el municipio de Hidalgo del Parral, donde fue apresado por agentes federales.

Fiscalía

La Fiscalía indica que “El Chiwas” es visto como una figura crucial dentro de una organización criminal, cuya información no fue proporcionada por razones de investigación.

El detenido también enfrenta órdenes de arresto por homicidio y delitos relacionados con el crimen organizado en Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

El crimen ocurrió el 21 de noviembre de 2010, por la mañana, cuando el exgobernador caminaba en el fraccionamiento Lomas Verdes, en la capital de Colima.

El exgobernador priista fue atacado por un hombre armado que salió de una camioneta y comenzó a dispararle.

Ataque

Durante el ataque, recibió tres disparos, uno de los cuales le impactó en el cuello, causándole heridas mortales.

El asesinato provocó una fuerte respuesta política y social, convirtiéndose en uno de los crímenes más notorios cometidos contra un exgobernador en México.

En 2018, las autoridades federales informaron sobre la captura de Gerardo Mendoza Chávez, señalado como el autor intelectual del asesinato del exgobernador.

Sin embargo, este supuesto líder criminal falleció solo unos días después de su detención en una pelea dentro del penal de Centro Federal de Readaptación Social Puente Grande.

La Resistencia

Detienen en Parral, Chihuahua, a Hilario “N”, alias El Chiuas, señalado como probable autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010.#Colima #Justicia pic.twitter.com/lym1MZGdLe — Hidalgo News (@hidalgonewsmx) March 10, 2026

Mendoza Chávez era reconocido como el presunto líder del grupo criminal La Resistencia.

Esta organización mantenía enfrentamientos con grupos criminales vinculados a Rubén Oseguera Cervantes, figura clave del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con la detención de “El Chiwas”, la Fiscalía considera que se está avanzando en el esclarecimiento del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos.