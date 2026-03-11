Nuevo México ordena cateo en Zorro Ranch de Epstein

La investigación federal no lo ha logrado aún. Nuevo México toma la delantera creando nueva Comisión de la Verdad

Regeneración, 10 de marzo 2026– En este momento, los funcionarios estatales y locales de Nuevo México están intentando descubrir y reanudar la “investigación” del pedófilo condenado Jeffrey Epstein, ahora que el gobierno federal ha prácticamente desechado y ocultado sus esfuerzos.

Investigators are searching Jeffrey Epstein's Zorro Ranch for the bodies of two girls who were allegedly strangled to death, according to the Daily Mail.



The search comes after an email claimed that a former staffer had information that two girls were buried outside the ranch.… pic.twitter.com/7BzK665kB3 — Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) March 10, 2026

Comisión de la Verdad

La Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de reconstruir “la historia completa” de lo sucedido en Zorro Ranch.

Este es un terreno que pertenecía a Epstein, ubicado en un lugar apartado del desierto, aproximadamente a 30 millas al sur de Santa Fe.

El rancho, que es una mansión de estilo hacienda, es actualmente propiedad del político y empresario de Texas, Don Huffines.

Huffines es un candidato apoyado por Donald Trump para el puesto de contralor de Texas y logró ganar la semana pasada una primaria republicana en el estado de la Estrella Solitaria.

Denuncias

Las denuncias presentes en los documentos de Epstein implican tráfico sexual, homicidio y otros crímenes horrendos que ocurrieron en la propiedad.

Una de las víctimas mencionó que Epstein intentó contratarla para que diera a luz bebés para el mercado negro en el rancho.

Mientras tanto, un informante aseguró que «en algún lugar de las colinas cerca de Zorro, dos niñas extranjeras fueron enterradas» por orden de Epstein.

“Ambas perdieron la vida por estrangulamiento durante un acto sexual violento y fetichista,” declaró el informante.

Otra supuesta víctima que pasó tiempo en el rancho comentó que Epstein la convirtió en “una incubadora humana” como parte de sus experimentos eugenésicos.

Representante

La representante estatal de Nuevo México, Andrea Romero, defendió la formación de la Comisión

de la Verdad.

“Hemos escuchado durante años acusaciones y rumores sobre las acciones de Epstein en Nuevo México.

Desafortunadamente, las investigaciones federales no han logrado crear un registro oficial,” afirmó Romero el mes pasado.

“Con esta Comisión de la Verdad, finalmente podremos llenar los huecos al investigar las fallas que llevaron a las terribles acusaciones de abuso y delitos en Zorro Ranch.

Para que podamos aprender de estas situaciones y prevenir que tales atrocidades sucedan en nuestro estado en el futuro.”

Registro

Esta semana, funcionarios de la Policía Estatal de Nuevo México (NMSP) y de la Oficina del Sheriff del Condado de Sandoval (SCSO) registraron la propiedad.

“Por orden del fiscal general Torrez, el Departamento de Justicia de Nuevo México comenzó esta mañana un registro en la propiedad del Rancho Zorro.

Anteriormente perteneciente a Jeffrey Epstein, con la colaboración de la Policía Estatal de Nuevo México y la Oficina del Sheriff del Condado de Sandoval. ”

Así lo señaló un comunicado del Departamento de Justicia de Nuevo México (NMDOJ).

Anunció que buscaba información confiable de miembros del público que pudieran tener datos

relevantes sobre los eventos ocurridos en Nuevo México.

Epstein espía

Epstein es ampliamente sospechoso de haber operado como agente de inteligencia.

Esto indica que las atrocidades que cometió fueron aprobadas por los gobiernos como parte de una gran operación de Kompromat.

Antes de ser arrestado en 2019, Epstein se declaró culpable en Florida de un cargo relacionado con la prostitución infantil.

Fue acusado de pedir servicios de prostitución y recibió una pena de 18 meses de cárcel.

No obstante, solo pasó trece meses en prisión y le otorgaron varios beneficios durante su castigo.