Díaz-Canel expone tres escenarios para el problema con EE.UU.

Un estallido social, un diálogo forzado o una intervención militar son las tres opciones con EE.UU. que ve el mandatario cubano

Regeneración, 10 de junio 2026– El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, indica que percibe tres alternativas que el Gobierno de Estados Unidos podría implementar en el futuro cercano del país: un estallido social, un diálogo coaccionado para controlar la economía cubana o un enfrentamiento bélico.

Declaraciones

Esto lo declaró el jueves durante una entrevista con eldiario.es, cuya transcripción fue divulgada también este lunes por el Gobierno cubano.

Díaz-Canel comentó sobre la presión que Estados Unidos ha mantenido sobre la isla durante meses, una presión que se ha incrementado recientemente con nuevas sanciones.

Se refiere a la acusación contra el expresidente Raúl Castro y al peligro potencial de un ataque.

“Nosotros nunca amenazamos a nadie. Sin embargo, en la retórica de los voceros del Gobierno de los Estados Unidos cada vez está más presente la agresión a Cuba.

Retórica

Cada vez esa retórica se refuerza”, expresó el líder en un amplio reportaje publicado el jueves.

Tanto el presidente Donald Trump como varios funcionarios de su administración han manifestado en diversas ocasiones que es necesario un cambio de gobierno en Cuba.

Trump incluso sugirió “tomar el control” del país.

En este contexto, según Díaz-Canel, el Gobierno de Estados Unidos considera tres escenarios:

Asfixia económica

Primero, una “asfixia económica” destinada a “provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad.

Entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país”.

El segundo escenario implica seguir un diálogo “coercitivo” con Cuba, “de máxima presión, para hacerse con la economía cubana.

Con el fin de ocupar el país económicamente y que esto les permita provocar un cambio en el sistema político”.

Cambio

Este cambio en el sistema político, asegura, “es la gran aspiración” de Estados Unidos.

El tercer escenario implica un ataque militar y afirma que, en tal caso, la isla se está preparando para resistir.

“Nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota”, plantea.

Un claro ejemplo de esta postura de Díaz-Canel se evidenció en marzo, cuando el Gobierno cubano obsequió un fusil AKM al cantautor cubano Silvio Rodríguez.

Patriótica disposición

Por su “patriótica disposición” a proteger al país.

“Como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria”, comentó en ese momento la Presidencia de Cuba sobre ese reconocimiento.

Sin embargo, tal como ha repetido en los últimos meses, Díaz-Canel aseguró que están listos para sostener una relación de diálogo con el Gobierno de Trump.

Para fortalecer relaciones comerciales y culturales, pero esa disposición tiene un límite:

Debe ser un diálogo “sin presiones” y sin condiciones para cambiar su sistema político.