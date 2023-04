Tres ejecutados tras balacera en zona hotelera de Cancún

Fuerte operativo principalmente en la zona turística y hotelera, tras ataque en la playa adyacente al hotel Fiesta Americana, en Cancún, Quintana Roo

Regeneración, 3 de abril de 2023. Al menos tres hombres murieron durante una balacera registrada la mañana de este lunes en la playa adyacente al hotel Fiesta Americana, en Cancún, Quintana Roo.

Cabe destacar que reportes preliminares señalan que las víctimas mortales son mexicanos y se ha señalado que podrían estar ligados a narcomenudeo.

Al menos 3 muertos deja balacera en zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Se descarta que las víctimas sean turistas nacionales o extranjeros, sino ciudadanos dedicados al narcomenudeo. pic.twitter.com/j8uMPtl2SY — David Ordaz (@david_ordaz) April 3, 2023

Y, por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un tuit, señaló que fueron tres las personas asesinadas.

-“(…) inició una carpeta de investigación con motivo del hallazgo de tres cuerpos sin vida en el municipio de Benito Juárez”.

Además, se señala que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y dar con el paradero del o de los responsables de estos acontecimientos”, se informó.

E incluso los portales indican que el lugar de los hechos se ubica a la altura del kilómetro 16.5 del Bulevar Kukulcán.

La #FGEQuintanaRoo informa que inició una carpeta de investigación con motivo del hallazgo de tres cuerpos sin vida en el municipio de Benito Juárez. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y dar con el paradero del o de los responsables de estos acontecimientos. pic.twitter.com/Rv2bYiBRT4 — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 3, 2023

Seguidamente, se indica que los homicidios se dan al inicio de la semana santa o de la temporada vacacional conocida como ‘spring breaker‘.

Incluso se narra que poco antes de las 10:00 horas de este lunes, se dio aviso al 911 para que arribaran los servicios de emergencia y la zona fuera acordonada.

Al lugar llegaron elementos de los tres órdenes de gobierno (incluida la Policía de Quintana Roo, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional).

Sin embargo, los paramédicos determinaron que las tres víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras turistas extranjeros y nacionales observaban las diligencias.

Por otra parte, autoridades aún no han dado a conocer la edad o género de las víctimas mortales.

Asimismo, se desconoce si se trató de un ataque directo, pues medios locales indicaron que antes de la llegada de los elementos de seguridad, pobladores de la zona escucharon varios disparos.

Incluso, los portales locales señalan que de manera extraoficial se indicó que las tres personas ejecutadas eran de nacionalidad mexicana.

Además, quienes presuntamente estarían relacionadas con la venta de droga, aunque lo anterior no ha sido confirmado por la Fiscalía estatal.

Finalmente, los portales indican que los hechos ocasionaron que se desplegara un fuerte operativo encabezado por las corporaciones de seguridad en el municipio Benito Juárez.

Lo anterior, principalmente en la zona turística y hotelera, aunque hasta el momento no hay registros de personas detenidas.

