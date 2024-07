Celebra AMLO designación de Cárdenas Batel, bien por Sheinbaum

Muy bueno Lázaro y muy buena la decisión de la presidenta electa. Lázaro tiene mucha experiencia, es parte de la historia: AMLO

Regeneración, 12 de julio de 2024. AMLO celebró la decisión de Claudia Sheinbaum por designar a Lázaro Cárdenas Batel como Jefe de la Oficina de la Presidencia para la próxima administración.

“Muy bueno Lázaro y muy buena la decisión de la presidenta electa. Lázaro tiene mucha experiencia, es parte de la historia”.

Es decir, abundó “es nieto del general Lázaro Cárdenas y es hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, precursor de este movimiento democrático. Es una gente con principios, honesto”.

AMLO y Cárdenas

Por otra parte, AMLO dijo que con cada decisión, Sheinbaum va a seguir sorprendiendo positivamente , por eso consideró que va a ser la mejor presidenta de México.

“Es muy sensible, muy inteligente, honesta. Conoce bastante sobre cuestiones de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de administración pública. Viene de la lucha social desde jovencita”.

Asimismo el presidente insistió en que se siente muy satisfecho con la victoria de Sheinbaum porque es una gente que le tiene respeto al pueblo.

Al tiempo que AMLO subrayó que por eso, él ya podrá decir, misión cumplida porque no cualquiera puede ser presidente.

“Aparte de la corrupción en México nos ha afectado la improvisación de gente que ha llegado y que no conocen ni la historia de México; que no le tienen respeto a México . ¿Cómo no va a haber fracasos así ?“.

Cárdenas y Sheinbaum

Altagracia cuenta como conoció a Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/7tL4iLjyow — Shion (@ChicShion) July 12, 2024

Lázaro Cárdenas Batel, un etnohistoriador de 60 años, es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

“Conozco a Lázaro (Cárdenas) desde hace muchísimos años, no solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestro oficina”.

Así comentó Sheinbaum Pardo durante la presentación del próximo titular de la Oficina de la Presidencia.

El alba de una nueva era: La promesa de Claudia Sheinbaum



Con una visión profunda y un compromiso incuestionable hacia el bienestar de nuestra nación, la elección de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México no es meramente una decisión política, sino un acto de fe en… pic.twitter.com/VVev0QUAg8 — MKZ (@artemisalopezc) July 12, 2024

Además, detalló que el trabajo de Cárdenas Batel será ayudar a dar seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y, al mismo tiempo, relaciones con distintos sectores de la sociedad.

En su mensaje Cárdenas Batel subrayó el compromiso por una visión incluyente y sustentable del desarrollo.

“No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida en la universidad”.

E incluso, en “la investigación científica, en el activismo y la militancia política, en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo en las labores de gobierno en la ciudad de México”.

Claudia Sheinbaum hasta se burla de Norma Piña: le dice que si tiene propuesta de reforma al judicial, “que se la haga llegar al partido que ella elija”…



La derrota de Norma Piña no sólo es de ella, sino de la mafia del poder que pretendía gobernar vía el Poder Judicial. pic.twitter.com/dkpPnJeYwH — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) July 12, 2024

