UIF tras la pista de la red de corrupción en el antiguo Notimex

La investigación de la UIF y la revisión de auditorias de la SFP devienen de las denuncias realizadas por la actual directora Sanjuana Martínez

Regeneración, 25 de mayo del 2020. La UIF a cargo de Santiago Nieto siguió la ruta de varios millones de pesos del erario de Notimex y descubrió una red de complicidades y gastos excesivos a consta de la dependencia informativa.

De acuerdo con la investigación de Nancy Flores de Contralínea, esta indagatoria fue el resultado de las denuncias interpuestas ante la FGR por la actual directora de la Agencia Mexicana de Noticias, Sanjuana Martínez.

Esta red ligaba a reporteros en el extranjero, ex directivos, ex lideres sindicales, ex trabajadores y reporteros con transferencias interbancarias, retiros en efectivo propiedades y contrataciones sospechosas.

De acuerdo con el reportaje, por esta acusaciones se alistan ya ordenes de aprehensión y congelamiento de cuentas bancarias.

La autora de este trabajo advierte que «esta es una pequeña probadita de toda la información que existe acerca de la corrupción que primó en Notimex.»

Ante la llegada del Gobierno de AMLO y de la periodista Sanjuana Martínez a la dirección de la agencia, el vínculo con Conrado Velasco, ex líder del sindicato, se rompió.

EL trabajo contiene una infografía que resume el recorrido del dinero público a través de cuentas de Notimex.

REVISIÓN SFP

Ante esto, la SFP también ha revisado las auditorias internas realizadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias a las cuales se detectaron actos de corrupción como pagos irregulares a corresponsales en otros países, evasión de impuestos, irregularidades en los pagos del IMSS y gastos excesivos.

En la revisión de las auditorias, también se observó el Órgano Interno de Control observó que en el ejercicio 2017, Notimex –se gastó entre enero y marzo– el 99.97 por ciento de su presupuesto autorizado para todo el año.

Otra anomalía detectada por la SFP fue que en ese ejercicio la Agencia no pagó impuestos.

«La entidad en su carácter de retenedor no realizó el entero del impuesto sobre la renta anual correspondiente al ejercicio 2016, aún y cuando ésta contó con personal subordinado afecto al cálculo …», refiere el registro, 06/2017.

Con respecto a las anomalías detectadas en las cuotas del IMSS, se describió:

«De la verificación realizada a los pagos de las cuotas de seguridad social al IMSS, se pudo determinar que algunos avisos de alta y baja ante esta institución se realizaron en forma extemporánea».

«Es necesario [que] se vigile que los movimientos de alta y baja del personal se presenten oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar el pago de diferencias, así como multas y recargos (…)».

VIAJES, TRANSFERENCIAS Y EXCESOS

La UIF tiene en la mira a 22 personas físicas que trabajaron en Notimex cuando ésta era dirigida por Alejandro Ramos Esquivel.

De estos, nueve forman parte de la indagatoria por diversos viajes internacionales presuntamente irregulares y que se realizaron con cargo al erario de Notimex.

Algunos países visitados fueron: Estados Unidos, China, Corea del Sur, Canadá y Alemania.

El viaje más oneroso fue el que hizo a Irán y Reino Unido, del 1 al 11 de septiembre de 2016.En este se gastó 112 mil 995 pesos.

Y le siguió la visita a China, entre el 19 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, con erogaciones por 99 mil 120 pesos.

También la Dirección de Administración y Finanzas de la Agencia de Noticias realizó 11 transferencias a la cuenta del sindicato por más de 4 millones.

La UIF sigue la pista al destino de ese dinero, conectando con personas físicas y morales, pero también con destinos en el extranjero y con tres propiedades, de las que se indaga la licitud de las adquisiciones.

PERSONAL Y CORRESPONSALES

Otro punto importante de esta investigación es lo relacionado con el personal y los corresponsales de Notimex en el extranjero.

Se encontró que muchos de los puestos dados no cumplían con el perfil establecido por la agencia.

«Se detectó un total desapego a los requisitos establecidos en la descripción y perfil de puestos, determinándose en algunos casos que el personal de mando de la entidad no cumple con los requisitos principalmente de escolaridad y área de conocimiento, encontrándose los siguientes incumplimientos».

Además «las relaciones de gastos y los comprobantes que envían las oficinas en el extranjero no son coincidentes con el importe que se les envía por medio de transferencia bancaria para los gastos de operación, ya que existen importes comprobados de más y de menos, e incluso el formato que se elabora para comprobar los gastos contiene las columnas de recibido y comprobado.»