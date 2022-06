«Un logro más de la 4T»; redes tunden a Ciro por salir en defensa de Aristegui

Gómez Leyva sale en defensa de Ariategui tras ser cuestionada por AMLO al entrevistar a Francisco Labastida.

Regeneración, 3 de julio del 2022. Ciro Gómez Leyva salió en defensa de la periodista, Carmen Aristegui, luego de que fue mencionada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde su programa de radio el comunicador se refirió a los señalamientos del mandatario federal en contra de su colega.

Y es que, López Obrador indicó que le daba «pena» lo que hizo Aristegui, al entrevistar al excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida.

El exgobernador de Sinaloa, lanzó distintas críticas y señalamientos en contra del presidente de México; de acuerdo con Labastida el presidente tiene nexos con el crimen organizado.

Por lo que, López Obrador pidió que presenten las pruebas que hay en su contra sobre sus señalamientos.

«Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto», dijo el presidente.

Debido a lo anterior el presentador de Grupo Formula, Ciro Gómez Leyva, salió en defensa de Aristegui.

Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron al periodista quien fue crítico del trabajo de Aristegui en contra del PRIAN.

TRES Doritos antes, ¿quién es Ciro Gomez Leyva para descalificar el trabajo periodístico de @AristeguiOnline ???

Así la hipotenusa 👇‼️https://t.co/1sYPBVOgMh



Cc: @cosio_joaquin — Angellus 😇😈… (@AngellusJ) June 3, 2022

Además, ironizaron que al ya tener la misma línea editorial podrán lanzar un programa juntos.

¿Cuándo inicia el programa de Carmen Aristegui con Ciro Gomez Leyva? — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) June 3, 2022

Asimismo, señaló que el Ciro Gómez Leyva ha sido un periodista crítico del segundo mejor presidente del mundo.