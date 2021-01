Una vergüenza, que haya caciques en algunas universidades de los estados: AMLO

«No más estafas maestras», afirmó AMLO y dijo que la reforma a la Ley de Educación Superior busca garantizar su gratuidad, como no sucedía desde Salinas

Regeneración, lunes 4 de enero, 2021. «Es una vergüenza» que haya individuos que manejan algunas universidades públicas grandes de estados importantes del país como «cacicazgos de una sola persona«. Así lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la primera conferencia matutina de 2021. Por Dante García Berlanga, @limpicatto.

El presidente criticó que algunas universidades sean «de un sólo hombre», que no son necesariamente rectores, pero sí mandan desde hace años y «manejan el presupuesto de manera discrecional, a la vista de todo mundo». El presidente se refirió a un personaje en particular, pero no quiso mencionar su nombre. «Ahí se los dejo de tarea», dijo a los medios de comunicación presentes.

«Hasta los premian en España, les entregan premios los reyes», agregó AMLO. Esto revela que seguramente se refiere a Raúl Padilla López, quien es premio Princesa de Asturias y controla la Universidad de Guadalajara.

El Estado volverá a ser responsable de ofrecer educación media superior y superior: AMLO

El presidente habló de esto en el marco de la reforma a la Ley de Educación Superior que busca garantizar la gratuidad de este nivel de educación.

Recordó que, hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo en la Secretaría de Educación Pública, en la Constitución estaba contemplado el derecho de los mexicanos a la educación. «Se establecía la gratuidad de la educación de todos los niveles escolares«, recordó AMLO.

Esto cambió con una reforma que limitó el derecho a la educación sólo al nivel básico, «y se dejó al mercado el nivel medio superior y el superior«. «Ya no era una responsabilidad del estado garantizar de manera gratuita estos niveles», describió el presidente.

La reforma en su administración, dijo, busca restablecer ese principio de gratuidad del nivel superior de educación.

No más estafas maestras

López Obrador refirió que las propias universidades deben llevar a cabo un movimiento al interior para combatir la corrupción.

«Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques, eso se debe terminar. Debe haber transparencia, honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación», afirmó el mandatario.

«Se tiene que hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas», dijo; a veces son elevadas e impiden que los jóvenes puedan estudiar, aunque sean públicas, agregó.

Estas cuotas tienen que irse quitando, afirmó, y no sólo es un asunto de asignarles más presupuesto, dijo; «se tiene que hacer un esfuerzo en las universidades públicas, respetando su autonomía, para que se administre con honradez, que no se roben el dinero y haya austeridad».

Finalmente AMLO informó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año están garantizadas más de 300 mil becas de 2 mil 400 pesos para estudiantes de educación superior de escasos recursos.