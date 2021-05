Veracruz, hasta con su música apuntala a la 4T

«Morena, Morena. Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización Morena crece, Morena Avanza con democracia cada elección». Así inicia la canción de Byron Barranco que creó el himno de campaña del partido que dio origen a la Cuarta Transformación.

Regeneración, 29 de mayo de 2021. Byron Barranco, de origen veracruzano, creó el himno de batalla para Morena y ahora presenta una nueva versión de su canción. Pero igual que sus paisanos, representa una gran fortaleza de la Cuarta Transformación y de Andrés López Obrador.

Byron es un prolífico compositor que presentó su primera propuesta para la canción oficial de Morena en 2011; asegura que ya contaba con una canción cuyo coro principal consistía en la palabra ‘morena’; cuando se enteró de la convocatoria, la adaptó para el Movimiento de regeneración Nacional.

Ahora, Veracruz es un estado clave en las elecciones de este 6 de junio. De acuerdo con registros del Organismo Pública Local Electoral estatal, en promedio, de manera general cada partido postuló entre mil 700 y 2 mil candidatos.

Veracruz, con el mayor número de cargos en juego

Se elegirán mil 107 cargos de elección: 30 diputaciones de mayoría relativa; 20 de representación proporcional; 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 633 regidurías

La lucha política es intensa y uno de los casos más polémicos surgió de la decisión de Tribunal Electoral de retirar la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez por no acreditar su residencia efectiva en el municipio de Veracruz.

La fortaleza de Morena

Es tan grande la fortaleza que representa el presidente en esta región del país, que los habitantes de Coatzacoalcos dieron origen a la colonia “Andrés Manuel López Obrador” un asentamiento con nomenclatura de calles como “Cuarta Transformación”, “Bienestar” y “Beatriz Gutiérrez Muller”, incluso calles con nombres de expresidentes como Francisco I Madero y Benito Juárez.

«Morena es pueblo moreno y güero, es igualdad, trabajo y unión. Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción». Así dice letra de la canción de Bryan, ideales que comparten muchos veracruzanos que fundaron la colonia Andrés Manuel López Obrador.

AMLO atiende a Veracruz

Hace unos días, AMLO realizó una gira de trabajo por la entidad, aseveró que por primera vez el norte de Veracruz tendrá una vía rápida.

Incluso, dijo que acudió a la zona a «enderezar entuertos», «como diría Cervantes, en El Quijote», para hablar con la gente.

Eexplicó que hay una carretera en San Rafael que no se ha podido concluir por conflictos locales, así que a falta de dos kilómetros no es posible transitar de Veracruz a Tampico. «Argumentan que no quieren que pase la autopista; argumentan de que se van a inundar. Ya vamos a resolver las obras que hacen falta, se van a construir las obras que hacen falta, hidráulicas, y nos vamos a entender. Ya quedé que voy a regresar con ellos porque de esa manera liberamos todo el tramo.

El estado tiene enfrente una importante elección, están en juego más de mil cargos de elección, pero el apoyo a la Cuarta Transformación se puede respirar en el ambiente de Veracruz.