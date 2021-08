Regeneración 23 agosto 2021. En redes sociales se viralizó un hombre de la tercera edad que le propone matrimonio a su esposa cada semana, pues ésta padece Alzheimer.

La grabación muestra el momento en el que el hombre vestido con camisa y saco le hace la petición a su pareja.

De acuerdo con la usuaria de TikTok, Katy Kat la pareja lleva 45 años de casados y son sus padres.

En las imágenes se muestra el momento en el que la joven ayuda a su padre a vestirse para después darle un anillo de compromiso a su esposa quien por la enfermedad no recuerda que esta casada.

Ante dicha situación, el esposo decidió proponerle matrimonio cada semana y lo hace arrodillándose ante la mujer.

“Ella no recuerda que él ya es su esposo. Así que él se lo propone cada semana, la cercanía que tienen se siente familiar para ella”, describió la usuaria en el video.

La escena es muy emotiva pues la mujer rompe en llanto cada vez que él le propone matrimonio y ella acepta gustosa.

Cada propuesta termina con un beso y un abrazo de la pareja.

Muchos usuarios quedaron conmovidos con la historia de esta pareja, pues es una muestra más de que con amor se pueden lograr muchas cosas.

“No estoy llorando”; “No me voy a conformar con menos”; “Se me hizo muy tierno, quiero un amor así”; “Cámara, quién está picando cebolla”; “Ay no, sí lloré”; “Eso sí es amor”, escribieron algunos usuarios.