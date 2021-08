Convocan a "beso masivo" en Torreón por discriminación policial a pareja LGBTIQ+

Colectivos y organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ convocan a un «beso masivo», como forma de protesta por la discriminación policial que sufrió una pareja de jóvenes en Torreón.

Regeneración, 20 de agosto del 2021. En redes sociales se viralizó un video en el que se ve que policías municipales de Torreón, Coahuila, discriminaron a Luis Fernando y Alex, una pareja de jóvenes de la comunidad LGBTTTIQ+, porque se dieron un beso en un parque.

Los uniformados consideraron que eso no es normal y les pidieron que se retiraran del lugar. Sin embargo, uno de los jóvenes argumentó que no se iban a ir porque no estaban haciendo nada malo y ambos tienen derechos; mientras el otro grababa.

Además, le dijo que no se iban a retirar del lugar porque el parque es un espacio público para todos, pero uno de los elementos le dijo que no todas las personas lo ven bien. El policía añadió que los podían detener y les pidieron que los acompañaran, por temor la pareja cedió y decidieron retirarse del lugar. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de agosto.

Por ello, diversos colectivos y organizaciones de la entidad convocaron a un «Beso Masivo», una protesta que se realizará el próximo lunes en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón para responder a la agresión homofóbica.

El alcalde del municipio, Jorge Zermeño, señaló que la forma de actuar de los policías debió ser distinta porque los elementos cuentan con la capacitación adecuada en materia de derechos humanos y condenó sus acciones. Aunque no especificó si se tomarán medidas al respecto.