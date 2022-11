Video: Árabe prueba tamales por primera vez y se viraliza

Un árabe probó tres sabores diferentes de tamales ; su reacción se viralizó en redes sociales debido a que su predilecto fue el tamal dulce

Una mexicana le dio tamales a su esposo árabe

Regeneración, 6 de Noviembre de 2022. La gastronomía mexicana ha llegado a sorprender a los extranjeros, prueba de ello fue el caso de un árabe que comió tamales y quedó fascinado por dichas preparaciones.

La usuaria mexicana de TikTok @viridianaavonce publicó un video del momento en que su esposo árabe probó por primera vez los tamales, por lo que su reacción no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Durante el clip, la árabe presenta tres tamales de diferentes sabores por lo procede a probarlos frente a la cámara.

«Estos son mis primeros tamales, este es de chile rojo, espero que no me vaya a picar. Este otro es de chile verde, igual ojalá que no me vaya a picar y este es dulce de fresa y tenemos atole», menciona el árabe.

Posteriormente, el esposo de la mexicana menciona que su favorito fue el tamal dulce debido a que no era picante.

«No pica, si está bueno… Este creo que me va a picar, no me gustó. Este no está mal, está ok. Fresa primero, después chile rojo y al final chile verde. Están bien», añadió.

Después de la prueba de tamales, los internautas le pidieron a la usuaria que su esposo pruebe otras presentaciones, tales como los tamales oaxaqueños o de elote.

El video está a punto de llegar a las 30 mil reproducciones en TikTok, donde también ha recibido comentarios positivos por la reacción del árabe.