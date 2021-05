Regeneración 10 mayo 2021. El balcón de una casa sobre una playa en Malibú colapso dejando al menos nueve personas heridas, informaron medios locales de California, Estados Unidos.

Una cámara de seguridad de una casa vecina captó el momento en que la estructura repleta de personas se derrumba repentinamente.

De acuerdo con los investigadores el desplome se generó debido al sobrepeso que recibió el balcón provocando la ruptura de la estructura.

Los bomberos del condado calcularon que había entre 10 y 15 personas en el balcón y cayeron al vacío a unos 4.5 metros.

Cuatro personas terminaron hospitalizadas, dos de ellas se encuentran en estado critico pero sin peligro de muerte.

Las demás personas fueron atendidas en el lugar.

NEW 🚨 Video of a balcony collapse in Malibu, California that injured several people pic.twitter.com/WKPnyVnQY0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 9, 2021