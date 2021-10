Regeneración 12 octubre 2021. Rockport, en Utah Estados Unidos es una ciudad fantasma que quedó sumergida bajo el agua luego de que se construyó una presa.

Dicha ciudad desapareció por completo en 1957, cinco años después de que la Casa Blanca le diera la venia para la construcción de la presa Wanship.

En ese momento, alrededor de 27 familias todavía vivían en esa pequeña ciudad ubicada en una parte estrecha de Weber Valley en la desembocadura de Three Mile Canyon.

Los residentes protestaron contra el desarrollo del lugar; sin embargo, el gobierno continuó con el plan.

Devon Dewey, piloto de pruebas de drones compartió imágenes luego de una grave sequía que reveló los cimientos del casco antiguo.

También dijo que usó el dron para tener una perspectiva mas alta y así ver dónde se encontraban las estructuras hace más de 70 años.

Luego de la sequía de este año solo se permiten botes pequeños y motos acuáticas, aunque las autoridades aconsejan a las personas que lo hagan «bajo su propio riesgo».

Rockport Reservoir is so low right now that many of the foundations of the old town are now visible. The town was flooded back in the 1950s to create the reservoir. pic.twitter.com/9QhuEoCAFl

— Devon Dewey (@DevonDewey) September 16, 2021