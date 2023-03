Video: Esto es lo que se sabe del caso del extrabajador de Lía Limón que se suicidó

Darío Villeda, extrabajador de la alcaldía Álvaro Obregón, responsabilizó de su suicidio en videos previamente grabados a la alcaldesa Lía Limón

Regeneración Mx, 30 marzo 2023. A través de redes sociales se difundieron los videos que previo a su suicidio grabo Darío Villeda, un extrabajador de la alcaldía Álvaro Obregón, quien responsabilizó a la alcaldesa de esta demarcación, Lía Limón, de ser la culpable de la decisión que tomó.

De acuerdo con lo que narró Darío, previo a su muerte, él trabajaba como funcionario de la Alcaldía Álvaro Obregón junto con un equipo que la alcaldesa conformó para dar atención a varias problemáticas.

Sin embargo, según lo expuesto por el extrabajador, decidió exponer la corrupción que había en la demarcación y se negó a firmar un documento que declaraba la finalización de los trabajos para la instalación de una malla ciclónica, que se había financiado con el presupuesto participativo.

Y a partir de ahí sufrió una serie de venganzas y amenazas por parte de la titular de esa demarcación, Lía Limón, así como de Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora general de Gobierno.

En una serie de videos, Darío, señala que, tras denunciar la corrupción a la directora general del gobierno en la alcaldía, Mariana Rodríguez Mier y Terán, decidió renunciar a su cargo el 31 de enero de este año.

Hecho que causo molestia entre las funcionarias públicas que presuntamente iniciaron una serie de acciones en venganza de Darío, como quitarle el permiso que tenia su familia para instalar un puesto de carnitas en vía publica y en el que llevaban laborando ya mucho tiempo.

Aunado a esto, Verónica Rodríguez, mamá de Darío, mencionó que su hijo recibía amenazas de muerte y que tanto la alcaldesa como el equipo enteró humillaron y acosaron a su hijo hasta llevarlo a tomar la decisión de matarse.

“No le hagas daño a la gente Lía, me duele mi Geovana, me trataste como una vil basura delante de Geovana, no entiendo cómo dices querer a los niños cuando me trataste de la vil mierda delante de mi sobrina”, expuso el Villeda.