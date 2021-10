Regeneración 16 octubre 2021. Una adolescente de 16 años se negó a usar cubrebocas en una escuela y policías de Wyoming en Estados Unidos tuvieron que arrestarla.

De acuerdo con las autoridades, a la estudiante se le identificó como Grace.

Por medio de redes sociales se difundió el momento en el que los policías esposan a la estudiante por negarse a utilizar cubrebocas.

Según la estudiante, recibió tres suspensiones de dos días y multas por mil dólares por no seguir la orden de usar cubrebocas dentro de las instalaciones de la escuela.

A pesar de la suspensión, Grace regresó a la institución para alegar que tenía derecho a recibir educación.

Sin embargo, el jueves pasado fue arrestada por allanamiento, aunque después los policías la liberaron.

En las imágenes se puede observa a un oficial que le pregunta si todavía se niega a abandonar el campus.

Tras recibir una respuesta negativa, el oficial le coloca las esposas dentro de la Laramie High School.

Cabe señalar que minutos antes de su detención, los agentes se acercaron a ella para advertirle que la detendrían si no se iba.

Tras la difusión del caso, la adolescente se entrevistó con el legislador Anthony Bouchard y le dijo que era una alumna sobresaliente que nunca había violado la ley.

Interview with Grace, the 16 yr. old Honors student arrested at Laramie High School yesterday because she took a stand against wearing masks. This girl is a badass standing against Covid Tyranny. #StandWithGrace #tyranny @NeilWMcCabe @OANN https://t.co/v818SNkLA6

— 🇺🇸Anthony Bouchard for Congress Against Cheney (@AnthonyBouchard) October 8, 2021