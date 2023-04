Video: José Ramón Fernández calla a reportera en vivo; redes lo tunden de machista

El comentarista deportivo, José Ramón, se vio envuelto en una polémica cuando calló en una transmisión en vivo a una reportea de ESPN.

Regeneración Mx, 13 abril 2023. El comentarista deportivo más reconocido del país, José Ramón Fernández, calló en una transmisión en vivo del programa Cronometro de ESPN a su compañera Kary Correa, luego de que ella emitiera su opinión acerca del partido del Real Madrid vs Chelsea.

“Si Kary me deja hablar, porque no me ha dejado hablar…el Chelsea si juega a lo que jugó hoy, el Madrid le gana en Stamford Bridge…”, comentó José Ramón.