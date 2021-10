Regeneración 13 octubre 2021. El actor William Shatner famoso por su personaje del capitán Kirk en Star Trek viajó hoy al espacio junto a Jeff Bezos.

Muy cerca de la ciudad de Van Horn en el oeste de Texas, el cohete-cápsula New Shepard despegó con éxito.

A sus 90 años, Shatner estableció un nuevo récord al convertirse en la persona de mayor edad en ir al espacio.

Este es el segundo vuelo tripulado de Blue Origin utilizando la misma cápsula y cohete que Bezos usó para su propio lanzamiento hace tres meses.

El viaje duró solo 10 minutos alcanzando una altitud máxima de unos 106 kilómetros (66 millas) antes de bajar en paracaídas de vuelta al desierto.

Tras aterrizar, el actor William Shatner dijo a Bezos que todo el mundo debería tener la oportunidad de vivir la experiencia de viajar al espacio.

Agregó que acercarte al Sol y contemplar la vida de otra manera fue algo bellísimo.

