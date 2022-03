Yordi Rosado es criticado en redes por «normalizar la violencia, pedofilia y prostitución»

Yordi Rosado fue criticado por no cuestionar el caso de pedofilia y violencia que el productor Luis de Llano habría cometido contra Sasha Sokol

Regeneración, 9 de marzo de 2022. El comunicador Yordi Rosado ha ganado popularidad por sus polémicas entrevistas que circulan de YouTube, las cuales han ventilado fuertes declaraciones de personajes famosos.

Sin embargo, la reciente acusación de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano desató la discusión respecto a la normalización de las declaraciones de delitos frente a cámaras.

Como consecuencia, el programa de Yordi Rosado fue señalado como una forma de normalizar la violencia contra las mujeres, debido a que durante la entrevista no le cuestionó a Luis de Llano por la relación que tuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años.

El primer argumento de los usuarios en redes sociales es la denuncia de Sasha Sokol, quien en redes desmintió a Luis de Llano sobre sus declaraciones durante una reciente entrevista.

La entrevista con Luis de Llano fue el primer paso para que los usuarios se lanzaran contra Yordi Rosado, debido a que acusan normalizó la situación que vivió Sasha Sokol.

Asimismo, el productor comentó que el abuso y pedofilia que se habría comentado contra la cantante eran rumores que solamente buscaban perjudicarlo.

«No falta que te quieran inventar una historia de ese tamaño, no quiero ni hablarlo, que no digan ‘pobrecita niña, no es cierto, por favor (…) yo fui el que de repente agarró un afecto por ella, yo creo que lo que buscaban todas las niñas era un afecto de imagen paterna»

comentó Luis de Llano en entrevista