Regeneración 3 julio 2021. La youtuber YosStop publicó en su cuenta de Instagram una historia luego de su detención por el delito de pornografía infantil.

Yoseline «H» publicó que esta privada de su libertad por terminología, no porque sea peligrosa, no porque sea lasciva, ni porque sea culpable.

Cabe destacar que la influencer se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla luego de que un juez le dictara prisión preventiva y esté en espera de la resolución del juzgado para saber si se le vincula a proceso.

«Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable», publicó en sus redes sociales.