Zipizape en el PRD, toman sede nacional por falta de pago a trabajadores

Estephany Santiago de comunicación del PRD rudamente retenida por falta de pagos de al menos dos meses. Confrontación entre Zambrano y Nora Arias

Regeneración, 18 de abril de 2024. Portales destacan que desde la noche de este miércoles, un grupo de trabajadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México mantiene bloqueos en la sede nacional del sol azteca, en demanda de falta de pagos.

Incluso, se indica que este miércoles retuvieron por varias horas a Estephany Santiago, secretaria de Comunicación Política del PRD.

Esto, a fin de ejercer presión y pedir la presencia del dirigente nacional, Jesús Zambrano, quien no llegó porque se encuentra acompañando a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México.

PRD debe a trabajadores

Sin embargo, hasta el momento, la dirigencia nacional y la capitalina no se han pronunciado al respecto, mientras que en la sede del sol azteca en Benjamín Franklin siguen las protestas.

Y es que se narra que la confrontación en el PRD, por la falta de pagos a empleados del partido en la Ciudad de México, escaló de nivel.

Así, con pancartas, los trabajadores exigieron sus pagos y denunciaron que ya llevan más de dos meses sin recibir su sueldo.

Sin embargo, ante la intención se confrontaron y retuvieron a Fanny Santiago, secretaria nacional de comunicación política del PRD.

Y misma, quien laboraba dentro de las instalaciones ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo y salió a comer.

Agresiones en el PRD

Cabe destacar que en videos que circulan en redes sociales se observa que un grupo de mujeres la retiene y hay quienes le jalan del cabello.

Por otra parte, Fanny Santiago declaró a El Universal que estuvo retenida desde las 12:30 hasta las 20:40 horas, cuando un grupo de policías logró liberarla y escoltarla hasta su domicilio.

“Me amenazaron con no dejarme ir si no llegaba (Jesús) Zambrano o Ángel Ávila”.

Asimismo, completó señalando que hizo “las llamadas, pero no hubo respuesta, y ya en la noche se dieron por vencidos y les dije que lo podía hacer más, me escoltaron policías y gente del partido”.

-“Tuve miedo, me jalaron el cabello, me rasguñaron, me dieron un golpe en la pierna”, declaró.

Se agarran

En otro de los videos se observa que al lugar llegaron integrantes del PRD nacional, quienes se confrontaron con los de PRD CDMX.

Y es que los manifestantes denunciaron que se trató de “golpeadores de Jesús Zambrano”. Cabe destacar que el pleito concluyó cerca de las 22:00 horas de este miércoles.

Sin embargo, los manifestantes lograron tomar las instalaciones y pasarán la noche dentro hasta que obtengan una solución.

De acuerdo con fuentes de ese partido, el conflicto se deriva de una confrontación entre el dirigente nacional, Jesús Zambrano, y la dirigente en la Ciudad de México, Nora Arias.

Por diferencias internas, Zambrano Grijalva atrajo las finanzas del PRD CDMX hacia la dirigencia nacional, y ahora los empleados llevan retraso en sus pagos.

E incluso, la dirigencia nacional ha argumentado que se trata de un proceso administrativo, pues Nora Arias no ha hecho el acto de entrega-recepción de las finanzas capitalinas del partido.

Finalmente, se apunta que son cerca de 100 personas las afectadas por este conflicto laboral en el PRD.

