Un abuelito realizó su examen de admisión para la carrera de Derecho y se volvió viral en redes sociales

Regeneración, 22 de junio de 2021. Un abuelito acudió a presentar su examen de admisión a la universidad para cumplir su sueño.

Este caso se volvió viral en redes sociales donde circuló una fotografía del abuelito mientras resolvía su examen de ingreso.

El abuelito realizó su examen de ingreso en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), buscando un lugar en la Facultad de Derecho de dicha institución.

Un usuario en redes sociales, de nombre Antonio Ramírez, aseguró que fue el aplicador del examen publicó la fotografía que se viralizó en Facebook.

El internauta mencionó en un posteo que el abuelito fue el último en terminar la prueba, por lo que al finalizar, tuvo la oportunidad de conversar con él.

«Me llamó la atención este señor muy humilde quien llegó, y muy ilusionado se puso hacer su examen, fue el último en terminar, pero me di cuenta que fue quien mejor lo hizo y dio su mejor esfuerzo» afirmó.

Antonio Ramírez mencionó que el abuelito se mostró muy ilusionado por la oportunidad para entrar a la universidad.

«Platiqué un rato con él y me comentó que siempre había querido estudiar pero no tenía la manera, ahora esta muy ilusionado y enfocado a qué será un gran abogado».

Este acontecimiento ha tocado los corazones de los usuarios en redes sociales ya que este abuelito atrajo la atención de todos.

El abuelito regaló una gran enseñanza en redes sociales

Para finalizar, Antonio Ramírez compartió una reflexión al respecto; «la reflexión de esto es que a pesar de la difícil que parezcan las cosas, siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos».

Con esta historia, los usuarios de redes sociales han destacado que los jóvenes que tienen la oportunidad de acceder a la educación a veces no la aprovechan como deberían.

«En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la quieren aprovechar. Este señor nos pone un gran ejemplo de lucha, constancia y que el que no busca sus objetivos es por qué no quiere» concluyó Antonio Ramírez.