Sandra Echeverría reveló que estuvo desconectada de sus redes sociales debido a que un fan hackeó sus cuentas para acosarla

La esposa de Leonardo de Lozanne pidió ayuda hasta al FBI para dar con el responsable

Regeneración, 14 de mayo de 2021. La actriz Sandra Echeverría narró que fue acosada por un fan a tal grado que tuvo que pedir ayuda al FBI.

Echeverría indicó a Ventaneando que estuvo desconectada de internet un buen tiempo debido a que sufrió un acoso terrible.

Durante una entrevista, la cantante explicó que ella cree saber quien es el responsable de los actos que le arrebataron su tranquilidad.

«Fue un fan español, me hackeó mis cuentas de Instagram, tenía una personal y la pública» indicó Sandra Echeverría.

El hacker logró ingresar al correo electrónico de la artista

La actriz relató que le hackearon sus cuentas y luego dieron con su correo electrónico. Esto propició un hackeo en todos los dispositivos de Echeverría, incluyendo celular, tableta y computadora.

«Fue de lo peor que he pasado en mi vida porque me entraba una ansiedad de que yo no sabía qué era lo que quería (refiriéndose al fan)» mencionó la artista.